Un incendio en una refinería de petróleo rusa ha causado muertes y heridos, según funcionarios.

Un incendio se desató en una refinería de petróleo en el noroeste de Rusia el domingo, resultando en muertes y heridas, dijeron las autoridades locales. El gobernador regional dijo que el incendio no fue causado por un ataque con drones ucraniano e los investigadores abrieron un caso criminal por sospecha de negligencia. El incendio cerca de la ciudad de Ukhta en la República de Komi en el noroeste de Rusia dejó al menos tres personas heridas, dijo el Ministerio de Emergencias de Komi. Los investigadores regionales dijeron que el incendio también causó muertes, pero no especificaron cuántas. No dijeron si el incendio ya había sido apagado. “Hoy ocurrió un incendio en una instalación de refinería de petróleo en la ciudad de Ukhta durante trabajos técnicos programados por un contratista, resultando en muertes y heridas”, escribió el departamento de investigación en Telegram. Los investigadores han abierto un caso criminal por posible negligencia en la refinería de petróleo. El gobernador regional Vladimir Uyba dijo que el incendio no estaba relacionado con un ataque con drones. En los últimos meses, las refinerías y terminales de petróleo rusas se han convertido en objetivos prioritarios de los ataques con drones ucranianos, como parte de los asaltos intensificados al territorio ruso. Las autoridades locales no especificaron a qué empresa pertenece la refinería, pero las imágenes publicadas por el ministerio de emergencias local muestran el logo del gigante petrolero Lukoil.