Un gráfico ridículo sobre Nvidia antes de la presentación de resultados

He preguntado en mi círculo y no logro obtener una respuesta clara sobre por qué las acciones de Nvidia (NVDA) parecen estar tan baratas en términos de múltiplo precio-ganancias.

Quiero aclarar que esto no es una recomendación de comprar acciones de Nvidia antes de la presentación de resultados el 26 de febrero. Yahoo Finance no es una plataforma de trading de acciones ni un banco de inversiones. Estamos en el juego del contexto en lo que respecta a la inversión.

Simplemente estoy señalando que el mercado podría tener un error en cómo está valorando a Nvidia.

Nvidia se encuentra entre las acciones de inteligencia artificial más baratas en este momento, ¡si puedes entender eso!

En términos de múltiplo precio-ganancias futuro, los datos de Yahoo Finance muestran que Nvidia está cotizando a 31 veces. Broadcom (AVGO) y Marvell Technology (MRVL) se valoran a 35 y 41 veces respectivamente. Arm Holdings (ARM) se sitúa en 76 veces.

Ampliando la perspectiva, las acciones de Nvidia se están negociando a un descuento en comparación con varios otros miembros de los “Siete Magníficos”.

Las acciones de Tesla (TSLA) se negocian a 121 veces las ganancias futuras. Amazon (AMZN) cotiza a 36 veces.

Hay dos razones para este nivel de valoración peculiar en Nvidia, sugiere mi antiguo conocimiento de analista.

En primer lugar, el mercado no está considerando suficientemente las estimaciones futuras de ganancias de Nvidia.

Los datos de Yahoo Finance muestran que la tendencia de las ganancias por acción (EPS) del primer trimestre de Nvidia ha bajado ligeramente en los últimos 30 días. La Street tampoco ha aumentado sus estimaciones de EPS para 2025 de Nvidia en más de 60 días.

Encuentro esto extraño.

A pesar de que DeepSeek con sede en China respaldó una tesis superalcista de IA a principios de este año, Wall Street aún ve a Nvidia beneficiándose de la construcción global de infraestructura de IA. Las agresivas suposiciones de gastos de capital para 2025 por parte de los hiperescala​dores como Amazon (AMZN) y Meta (META) compartidas durante esta temporada de resultados subrayan este punto.

“Durante las próximas décadas, la inversión [en inteligencia artificial] está ocurriendo”, dijo Kate El-Hillow, jefa de inversiones de Russell Investments, en el podcast de Yahoo Finance Opening Bid (video arriba).

Luego, la otra posible explicación es que, al no aumentar las estimaciones de EPS, el precio de las acciones de Nvidia está en modo de espera. Aunque las acciones han subido con fuerza desde los mínimos de DeepSeek de febrero, aún han subido menos que el S&P 500 (^GSPC) este año. Las acciones han disminuido desde los máximos de noviembre de 2024.

Dadas las preocupaciones por DeepSeek y la guerra comercial con China, lo entiendo. Pero vuelvo a los impresionantes impulsores estructurales que impulsan el negocio de Nvidia.

El analista de KeyBanc, John Vinh, señala: “Nvidia sigue estando en una posición única para beneficiarse del crecimiento secular de los centros de datos de IA/ML dentro de la industria. Con barreras significativas de entrada creadas por su pila de software CUDA, vemos riesgos competitivos limitados y esperamos que Nvidia siga dominando una de las cargas de trabajo de más rápido crecimiento en la nube y la empresa”.

Sospecho que segundos después de que se publiquen los resultados el 26 de febrero después del cierre, esta disparidad de valoración pueda ser explicada de forma más sencilla.

El equipo de Yahoo Finance hará precisamente eso. Tendremos un especial en vivo sobre los resultados de Nvidia el 26 de febrero a partir de las 4 p.m. ET hasta las 6 p.m. ET. Al día siguiente, tendré un episodio en vivo de mi podcast Opening Bid a las 8:30 a.m. ET con un gran panel de expertos en Nvidia.

Brian Sozzi es el Editor Ejecutivo de Yahoo Finance.

