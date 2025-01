Un gorila joven rescatado de la bodega de carga de un avión se recupera en el zoológico de Estambul.

ESTAMBUL (AP) — Un joven gorila rescatado de la bodega de carga de un avión se está recuperando en un zoológico de Estambul, dijeron funcionarios el domingo, mientras los guardabosques consideran devolverlo a su hábitat natural.

El gorila de 5 meses fue descubierto en una caja en un vuelo de Turkish Airlines de Nigeria a Tailandia el mes pasado. Después de una competencia pública, ha sido nombrado Zeytin, u Oliva, y se está recuperando en el zoológico de Polonezkoy.

“Por supuesto, lo que queremos y deseamos es que el bebé gorila… continúe su vida en su tierra natal”, dijo Fahrettin Ulu, director regional de Conservación de la Naturaleza y Parques Nacionales de Estambul, el domingo.

“Lo importante es que se establezca un ambiente absolutamente seguro en el lugar al que vaya, lo cual es extremadamente importante para nosotros.”

En las semanas desde que fue encontrado, Zeytin ha ganado peso y muestra signos de recuperarse de su traumático viaje.

“Cuando vino por primera vez, era muy tímido, se quedaba donde lo dejamos”, dijo la veterinaria Gulfem Esmen. “Ahora no tiene esa timidez. Ni siquiera le importamos mucho. Juega solo.”

Ambas especies de gorilas —los gorilas occidentales y orientales, que habitan en los bosques y montañas remotas de África central— están clasificados como en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

A medida que Estambul emerge como un importante centro de conexiones aéreas entre continentes, los funcionarios de aduanas han interceptado cada vez más animales comerciados ilegalmente. En octubre, 17 jóvenes cocodrilos del Nilo y 10 lagartos monitores fueron encontrados en el equipaje de un pasajero egipcio en el Aeropuerto Sabiha Gokcen de la ciudad.