Un fotoperiodista libanés, herido en un ataque israelí, lleva la antorcha olímpica en honor a los periodistas.

VINCENNES, Francia (AP) — Un fotoperiodista libanés que fue gravemente herido durante un ataque israelí en el sur de Líbano llevaba el domingo la antorcha olímpica en París para honrar a los periodistas heridos y asesinados en el campo.

La marcha de la antorcha, que comenzó en mayo, es parte de las celebraciones en las que unas 10.000 personas de diversos ámbitos fueron elegidas para llevar la llama por toda Francia antes de la ceremonia de apertura de los Juegos el 26 de julio.

Christina Assi, de la Agence France-Presse, estaba entre los seis periodistas alcanzados por el bombardeo israelí el 13 de octubre de 2023 mientras informaba sobre los enfrentamientos entre tropas israelíes y miembros del grupo militante Hezbollah de Líbano. El ataque mató al videógrafo de Reuters Issam Abdallah. Assi resultó gravemente herida y le amputaron parte de su pierna derecha.

El videógrafo de la AFP, Dylan Collins, también herido en el ataque israelí, empujaba la silla de ruedas de Assi mientras ella llevaba la antorcha por los suburbios de Vincennes el domingo. Sus colegas de la agencia de prensa y cientos de espectadores los animaban.

“Ojalá Issam estuviera aquí para ver esto. Y desearía que lo que sucedió hoy no fuera porque fuimos alcanzados por dos cohetes”, dijo Assi a The Associated Press, luchando por contener las lágrimas. “Desearía haber honrado a los periodistas de esta manera caminando y en mi mejor estado de salud.”

AFP, Reuters y Al Jazeera acusaron a Israel de atacar a sus periodistas, manteniendo que estaban posicionados lejos de los enfrentamientos con vehículos claramente marcados como prensa, mientras que organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch dijeron que el ataque fue intencionado y debería ser investigado como un crimen de guerra.

“Esta es una oportunidad para seguir hablando de justicia, y del ataque deliberado del 13 de octubre que necesita ser investigado como un crimen de guerra”, dijo Collins.

El ejército israelí en ese momento dijo que el incidente estaba bajo revisión, manteniendo que no apuntaba a los periodistas.

Mientras sostenía la antorcha, Assi dijo que participar en la marcha “es enviar un mensaje de que los periodistas deben ser protegidos y poder trabajar sin temor a morir en cualquier momento.”

A finales de noviembre de 2023, Rabih al-Maamari y Farah Omar, de la cadena de televisión panárabe Al-Mayadeen, también murieron en un aparente ataque de dron israelí en el sur de Líbano mientras cubrían el conflicto.

Assi no cree que habrá represalias por los eventos de aquel fatídico día de octubre, pero espera que su participación en la marcha de la antorcha olímpica pueda llamar la atención sobre la importancia de proteger a los periodistas. “Para mí, la justicia llegará el día en que pueda levantarme de nuevo, tomar mi cámara y volver a trabajar”, dijo.

El grupo de vigilancia Committee to Protect Journalists, en un conteo preliminar, dijo que al menos 108 periodistas han sido asesinados desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas el 7 de octubre, la mayoría en la Franja de Gaza.

La guerra fue desencadenada por el repentino ataque del grupo militante palestino Hamas al sur de Israel, que mató a unas 1.200 personas y secuestró a otras 250. Israel afirma que Hamas aún mantiene unos 120 rehenes, de los cuales se cree que un tercio están muertos. Israel contraatacó con una ofensiva que ha matado a más de 38.000 personas en Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio, que no distingue entre combatientes y civiles.

Los militantes de Hezbollah han intercambiado golpes casi a diario con el ejército israelí a lo largo de su frontera en los últimos nueve meses.

Chehayeb informó desde Beirut.