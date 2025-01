Un final vergonzoso pero predecible para el Servicio Nacional de Cuidado de Escocia | Noticias de Política

El gobierno escocés está desechar sus planes de crear un Servicio Nacional de Cuidados.

Es un final vergonzoso pero quizás previsible para años de hablar ambiciosamente sobre finalmente encontrar una solución a la crisis de cuidados sociales.

En una declaración en Holyrood, el gobierno desechó partes del proyecto de ley que requerirían cambios estructurales importantes en el sistema de cuidados sociales escocés.

El fracaso del plan no fue necesariamente por falta de dinero o ambición.

Y hubo acuerdo entre los partidos sobre lo que se debía hacer. El problema fue la frustrante falta de consenso sobre cómo lograrlo.

También es el fin del proceso que también ha sido costoso.

Más de £30 millones ya se han gastado en planificar la política en los últimos tres años.

Fue una de las reformas más audaces de los 17 años de gobierno del SNP, con el esquema siendo una política clave de la administración de la ex primera ministra Nicola Sturgeon.

En 2021, la Sra. Sturgeon calificó al Servicio Nacional de Cuidados como la “reforma más ambiciosa desde la descentralización”.

Ahora, el plan está en ruinas, y nos dice mucho sobre lo difícil que es reformar los cuidados sociales y lo que podría deparar al gobierno de Westminster.

El Secretario de Salud Wes Streeting ha presentado planes para reformar el sistema de cuidados sociales con su propia versión de un Servicio Nacional de Cuidados, diseñado para acercarlo al Servicio Nacional de Salud.

El Sr. Streeting anunció la formación de una comisión independiente, presidida por la Baronesa Louise Casey, para desarrollar propuestas integrales de organización y financiamiento de los cuidados sociales.

Pero el pasado está lleno de promesas rotas cuando se trata de reformar los cuidados sociales.

Los gobiernos sucesivos desde Tony Blair hasta Boris Johnson no han logrado captar el toro por los cuernos y poner en práctica los planes.

En parte se debe a los miles de millones de libras que se necesitarían para pagarlo, probablemente a través de impuestos, pero también ha fracasado porque los partidos políticos no han sido capaces de trabajar juntos para hacer realidad la reforma.

El fracaso del plan escocés no augura nada bueno para futuras reformas de cuidados sociales en el resto del Reino Unido.