Un exceso de condominios en las ciudades en auge de Florida y Texas

“

Podemos estar perdiendo millones de hogares, pero parece haber suficientes condominios disponibles en Florida y Texas. Las ciudades en auge en los dos estados están viendo cómo se dispara su oferta de condominios, y los precios caen, según un análisis de Redfin. Pero los posibles compradores probablemente deberían estar atentos a la inminente molestia de normas, tarifas y el riesgo del clima abrasador.

En Tampa, el número de condominios en venta aumentó alrededor del 57% en julio con respecto al año anterior. En Houston, el número de condominios en venta aumentó cerca del 36% en el mismo período. En ambas áreas metropolitanas, los precios cayeron en respuesta. El precio de venta mediano de los condominios en Tampa cayó casi un 5% en un año, a $237,750; en Houston, el precio típico se desplomó un 6,5%, a $159,000.

Está sucediendo en Austin, Dallas, Fort Worth, San Antonio, Fort Lauderdale, Jacksonville, Miami y Orlando, todos en diferentes grados. Pero no es exactamente un reflejo de lo que está sucediendo a nivel nacional. “A nivel nacional, el inventario de condominios está aumentando y las ventas pendientes están cayendo, aunque no tanto como en Florida y Texas, y los precios siguen subiendo”, declaró el análisis.

Entonces, ¿por qué está sucediendo en estas ciudades, alguna vez consideradas como favoritas de la pandemia? Bueno, las tarifas cada vez más altas de las asociaciones de propietarios y los costos crecientes de seguros están haciendo que a nadie le apetezca lidiar con un condominio.

En Florida, las tarifas de las asociaciones de propietarios son especialmente un problema. En este momento, son más del 15% más caras en Tampa, Orlando y Fort Lauderdale en comparación con el verano pasado. “Las tarifas de las asociaciones de propietarios están aumentando debido a que el colapso de un condominio en Surfside llevó a requisitos adicionales de mantenimiento para los condominios, y debido al aumento de los costos de seguros”, dijo Redfin. (Durante el verano de 2021, en un suburbio de Miami, se derrumbó una torre de condominios frente a la playa de 12 pisos; fallecieron 98 personas. Los investigadores encontraron varios problemas con la construcción del edificio, y eso generó nuevos requisitos).

Luego están los costos de seguros, aludidos anteriormente, ya que ambos están entrelazados. La frecuencia y gravedad de eventos climáticos extremos están aumentando. Florida, por ejemplo, ha perdido varios aseguradores mientras huyen del estado, lo que empeora aún más el problema para los propietarios porque se enfrentan a costos extremadamente altos o luchan por encontrar cobertura. “Esos costos crecientes, junto con los desastres naturales en sí, están alejando a los compradores de condominios y motivando a los propietarios de condominios a vender”, dijo Redfin.

Dos otros, más pequeños, motivos detrás del exceso de condominios en las ciudades en auge de Texas y Florida: Menos inversionistas y un auge en la construcción. Los inversionistas están comprando menos condominios en todas partes y un aumento en la construcción de apartamentos en todo el Cinturón del Sol solo agrava el hecho de que estas unidades ya se están acumulando.

“El mercado de condominios no se mueve”, dijo un agente de Redfin con sede en Tampa en el análisis. “La mayoría de los compradores de hoy quieren casas unifamiliares listas para mudarse. Es mucho más difícil vender un condominio. Los compradores son conscientes de que estamos en algo así como un punto de inflexión para los condominios, y que su valor puede seguir disminuyendo a medida que aumentan las tarifas de las asociaciones de propietarios y las personas se vuelven más cautelosas al comprar en un edificio frente al agua”.

Sin embargo, aunque el presidente de la unidad de soluciones de seguros globales de CoreLogic una vez me dijo que las actualizaciones de los códigos de construcción no tendrían un efecto inmediato, importarían a largo plazo. Los edificios serían más resistentes y, simplemente hablando, reducirían los costos de seguros. Aun así, aún no hemos llegado allí, y en la situación actual, los desastres naturales no están desapareciendo. Los propietarios están preocupados, los constructores están preocupados por los compradores que están preocupados, y es un problema de miles de millones cada año.

lectura recomendada:

En nuestro nuevo número especial, una leyenda de Wall Street recibe un cambio radical, un relato de iniquidad criptográfica, realeza avícola mal portada y más.

Leer las historias.