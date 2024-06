Un ETF de Vanguard con una tarifa anual de tan solo $1 ha superado al S&P 500 y al Nasdaq Composite en 2024

"

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) son una forma sencilla y sin complicaciones de obtener exposición a una variedad de empresas. Muchos fondos indexados de bajo costo de Vanguard reflejan el rendimiento de los principales índices como el S&P 500 y el Nasdaq Composite, logrando diversificación y exposición amplia al mercado en general. Sin embargo, algunos fondos de Vanguard cobran tarifas bajas y tienen características que les dan una ventaja sobre otras alternativas.

El Vanguard S&P 500 Growth ETF (NYSEMKT: VOOG) ha superado enormemente el rendimiento del S&P 500 y el Nasdaq Composite este año. Y lo mejor de todo es que el fondo cobra una tasa de gastos del 0.10%, lo que significa que $1,000 invertidos en el fondo incurren solo $1 en tarifas anuales.

Así es como el fondo se compara con otros ETF de Vanguard y por qué es una buena compra en este momento.

Un mercado impulsado por el crecimiento

Incluso si has estado siguiendo de cerca los movimientos generales del mercado en los últimos años, es probable que sepas que las empresas de gran capitalización de crecimiento como Nvidia y Meta Platforms han estado liderando a los principales índices hacia nuevas alturas. El 5 de junio, Nvidia superó a Apple como la segunda empresa más valiosa del mundo. Los sectores o fondos con exposición a este tipo de acciones han tenido un buen desempeño hasta ahora este año.

El Vanguard Growth ETF (NYSEMKT: VUG) es uno de los fondos más populares de Vanguard, con $220 mil millones en activos netos y una mera tasa de gastos del 0.04%. El Vanguard Mega Cap Growth ETF (NYSEMKT: MGK) no es tan grande, con solo $18 mil millones en activos netos y una tasa de gastos del 0.06%. Pero ha estado aplastando a los índices de referencia gracias a una alta exposición a acciones de gran capitalización de crecimiento.

Con solo $10 mil millones en activos netos, el Vanguard S&P 500 Growth ETF es aún más pequeño. Pero hasta ahora este año, ha superado al Vanguard Growth ETF, al Vanguard Mega Cap Growth ETF, al S&P 500 y al Nasdaq Composite.

Las principales tenencias en los tres fondos son las empresas habituales como Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta Platforms, etc. Pero lo interesante es que el Vanguard S&P 500 Growth ETF incluye algunos nombres importantes que no están en los otros dos ETF. El más notable es Broadcom, que es la octava mayor tenencia en el Vanguard S&P 500 Growth ETF.

Oracle, UnitedHealth Group y Procter & Gamble también son las 20 principales tenencias que no están en los otros dos ETF. También encontrarás acciones líderes en dividendos como Home Depot en el Vanguard S&P 500 Growth ETF y no en los otros dos ETF.

Si estás considerando los pros y los contras de diferentes ETF de Vanguard, es importante entender cómo Vanguard estructura su cartera de fondos y cómo esa estrategia impacta las tenencias en otros fondos. Por ejemplo, el Vanguard Value ETF (NYSEMKT: VTV) es, en muchos aspectos, el contraparte del Vanguard Growth ETF. Broadcom, UnitedHealth, Procter & Gamble y Home Depot son todas las 10 principales tenencias en el fondo. Sin embargo, excluye a Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta Platforms y Tesla.

Mientras tanto, el Mega Cap Growth ETF está altamente concentrado en ideas principales. Solo tiene 79 tenencias en comparación con las 229 del Vanguard S&P 500 Growth ETF.

Apostando fuerte en algunos sectores

Puedes pensar en el Vanguard S&P 500 Growth ETF como el Vanguard Growth ETF más algunas tenencias clave del Vanguard Value ETF. Así es como se compara con el Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO)

Sector

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Tecnología de la Información

46.8%

29.2%

Consumo Discrecional

14.4%

10.3%

Servicios de Comunicación

13%

9.1%

Cuidado de la Salud

7.4%

12.3%

Industriales

6.5%

8.8%

Financieros

5.1%

13.1%

Suministros de Consumo

2.8%

6.2%

Energía

1.8%

4.1%

Materiales

1.4%

2.4%

Inmobiliario

0.7%

2.2%

Servicios Públicos

0.1%

2.3%

Fuente de datos: Vanguard.

Como puedes ver en la tabla, el Vanguard S&P 500 Growth ETF tiene un peso importante en tres sectores y tiene menos exposición a suministros de consumo, energía, financieros, cuidado de la salud, industriales, materiales, inmobiliarios y servicios públicos que el S&P 500. Pero no ignora por completo a las empresas aburridas que pagan dividendos, como hacen algunos de los fondos de crecimiento más agresivos.

Como se mencionó, el Vanguard S&P 500 Growth ETF tiene a Procter & Gamble, UnitedHealth y Home Depot, que son componentes del Dow Jones Industrial Average que recompensan a los accionistas con recompras, crecimiento de dividendos y crecimiento orgánico.

La mayor tenencia de petróleo y gas en el Vanguard S&P 500 Growth ETF no es una compañía integrada como ExxonMobil o Chevron, sino la compañía de exploración y producción ConocoPhillips, que se enfoca en la parte de aumento de la industria en lugar de la refinación, comercialización y el resto de la cadena de valor. Este es otro ejemplo de cómo el Vanguard S&P 500 Growth ETF es más agresivo que un fondo puramente de S&P 500 pero es una opción más equilibrada que el Vanguard Growth ETF o el Vanguard Mega Cap Growth ETF.

Una fórmula ganadora

Si hay una palabra que ha definido a los ganadores del mercado de valores el año pasado y este año, es calidad. Los inversores han estado pagando por empresas con posiciones líderes en la industria, balances sólidos y trayectorias claras hacia un crecimiento sostenido, y han dejado de lado a empresas más pequeñas con mayor incertidumbre, incluso si muchas de esas empresas más pequeñas son muy baratas.

La calidad, independientemente del sector, ha llevado al Vanguard S&P 500 Growth ETF a superar a otros ETF de crecimiento principales y a los índices de referencia hasta ahora este año. La combinación de tener un peso importante en las principales acciones de crecimiento y los sectores de más rápido crecimiento del mercado, mientras también incluye líderes de la industria más tradicionales en sectores de crecimiento más lento, ha sido muy efectiva hasta ahora este año.

En general, el ETF tiene la composición necesaria para vencer al S&P 500 a largo plazo sin cobrar tarifas exorbitantes. Los inversores que buscan un conjunto de nombres del S&P 500 de crecimiento más rápido y de mayor calidad sin sacrificar el valor podrían considerar el Vanguard S&P 500 Growth ETF sobre otros fondos de Vanguard.

