Un error en Apple Podcasts impide que algunos títulos tengan nuevos episodios, aunque hay una solución simple.

Recuerdas los anuncios de televisión de Apple para el iPhone 3G? El anuncio te diría, sin importar el problema para el que necesitas una solución, “Hay una app para eso”. Cuando lo piensas, para cualquier tema en el que estés interesado, hay un podcast para eso. Y si eres usuario de iPhone, probablemente uses la aplicación de Podcasts de Apple. Pero hasta hace poco, la aplicación tenía un problema grave que impedía a los usuarios escuchar los últimos episodios de ciertos podcasts almacenados en la biblioteca del usuario.

El bug impide que los últimos episodios de los podcasts afectados aparezcan, ya que estos episodios no se descargan automáticamente. Esto significa que estos podcasts no aparecerán en la lista “Próximo” (“Up Next”). Si el usuario sabe que se lanzó un nuevo episodio para un podcast que sigue, el episodio se puede encontrar buscando el nuevo episodio en la pestaña de búsqueda de la aplicación. Pero muchos usuarios de la aplicación de podcasts dependen de recibir alertas de la aplicación cada vez que hay un nuevo episodio listo y gracias al bug, esto no está sucediendo.

Sigue la solución alternativa que se detalla a continuación para obtener el último episodio de un podcast que sigues si se ve afectado por este bug

No se sabe exactamente cuántos podcasts se ven afectados por el bug, pero las quejas en las redes sociales parecen indicar que el problema es generalizado. Y ahí está la mencionada solución alternativa. Abre la aplicación Podcasts de Apple y, después de tocar la pestaña de búsqueda en la parte inferior derecha de la pantalla, escribe el nombre del podcast del que quieres escuchar el último episodio y toca la barra azul “buscar” al lado de la barra espaciadora en el teclado QWERTY virtual Preiona el filtro de Episodios arriba de los resultados de la búsqueda (que también está debajo de la barra de búsqueda) y el último episodio estará en la parte superior de la lista. Simplemente presiona el botón de reproducción a la derecha de la lista para escucharlo.

Es posible que pronto no tengas que hacer esto porque algunos usuarios dicen que ahora están recibiendo los nuevos episodios automáticamente en su aplicación de Podcasts de Apple. Si es así, es una buena noticia. Si no es así, prueba la solución alternativa hasta que tu aplicación de Podcast vuelva a funcionar perfectamente. Por cierto, si no tienes la aplicación en tu iPhone, haz clic en este enlace para descargarla desde la App Store.