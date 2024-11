Un ejecutivo de Toyota acaba de confirmar el resurgimiento del Celica.

Los rumores han estado girando acerca de un resurgimiento del Toyota Celica durante aproximadamente un año, pero parece que finalmente ha sido confirmado, o al menos tan cerca de confirmado como vamos a llegar, antes de ver cualquier imagen real del coche. Mientras hablaba en el escenario en el Rally de Japón WRC, el vicepresidente de Toyota Yuki Nakajima informó a una multitud de asistentes que se está trabajando en una octava generación del Celica.

“Para ser honesto, no hay ninguna señal de ello en este momento”, dijo supuestamente el ejecutivo, según el medio japonés Best Car, traducido al inglés. “Sin embargo, hay muchas personas dentro de la empresa que están esperando ansiosamente el Celica. Entonces… ¡no estoy seguro si está bien decir esto en un foro público, pero estamos haciendo el Celica!”

La traducción no es exacta, por supuesto, pero Best Car está informando esto como prueba de que un nuevo Celica está en camino. Esta noticia llega solo un par de semanas después de que se insinuara el resurgimiento del Celica en una serie web de anime de Toyota, en la que una pizarra con planes futuros tenía escrito “Celica Mk8”. Y aunque también ha habido rumores previos sobre un automóvil deportivo eléctrico de Toyota, con los nombres Celica y MR2 mencionados, parece que Toyota se mantendrá fiel a la combustión interna en este caso.

Cuando se le preguntó sobre el próximo GR86 de nueva generación y qué tipo de motor tendría, Nakajima sugirió que Toyota construirá uno en lugar de tomar prestado el de otra marca. La inspiración supuestamente vino al preguntarle al presidente de Toyota, Akio Toyoda, cuáles eran sus motores favoritos. Según Nakajima, las respuestas fueron el motor bóxer de Subaru y el motor rotativo de Mazda. La falta de un motor de Toyota en la respuesta de Toyoda se dijo que había encendido una chispa en el vientre de los ingenieros de la marca.

“Esto inspiró a todos los desarrolladores de motores de Toyota. Crearemos un motor que Morizo no querrá dejar atrás. ¡No es una cuestión de si podemos lanzarlo o no, o si lo dejaremos atrás o no, pero lo vamos a lanzar!”

Si Toyota está desarrollando un nuevo motor para el GR86, podría ser el mismo motor utilizado en el próximo Celica, ya que probablemente sería poco sabio desarrollar dos motores nuevos. Eso también podría sugerir que el Celica volverá a sus raíces de tracción trasera, ya que tendría más sentido que ambos autos usaran un tren motriz en lugar de tener el mismo motor en disposiciones transversales y longitudinales.

Esta noticia también llega solo unas semanas después de que Toyota volviera a registrar el nombre “Celica”, en una solicitud de patente encontrada por la revista australiana Drive. Las compañías automotrices suelen registrar nombres para futurizarlos en caso de que la marca decida explorar la producción en algún momento. Sin embargo, el tiempo es irónico. Los ejecutivos de Toyota no proporcionaron ninguna otra información sobre el futuro del Celica, como si será de tracción delantera o trasera. Además, un representante, presumiblemente de la filial norteamericana de la empresa, le dijo a Car and Driver en una historia publicada hoy que “no comenta sobre productos futuros”.

Los detalles son realmente escasos, pero por ahora, simplemente tener la indicación más fuerte hasta ahora de que el Celica está regresando tendrá que ser suficiente.

