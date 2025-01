Un Día en la Vida de un Repartidor de Comida China.

Liu Chunyan se lanzó a la oportunidad hace cuatro años cuando la pandemia aumentó la demanda de entrega de alimentos en China. El dinero era bueno, aunque las horas eran largas. Ahora es solo una de los más de 10 millones de trabajadores de entrega de alimentos en un país donde la economía se está contrayendo. Está luchando más y ganando menos. Como muchos repartidores, la Sra. Liu se pregunta cuánto tiempo más podrá durar en el trabajo. El New York Times le pidió que documentara un día típico tomando videos y grabando sus pensamientos. Antes de convertirse en conductora, la Sra. Liu, de 48 años, pasó una década trabajando en fábricas. En una, pegaba componentes pequeños en altavoces de teléfonos inteligentes, y en otra recortaba los bordes de las puertas de madera. El sostén económico de su familia, vive en un pequeño pueblo cerca de Shanghái y se sintió atraída por el trabajo independiente porque el pago parecía bueno. “Voy a vivir la vida que quiero a través de mis propios esfuerzos”, escribe en su perfil de redes sociales. Pronto después de comenzar como conductora, la Sra. Liu cobró el cheque más grande de su vida: 10,583 renminbi, alrededor de $1,500. Eso era casi tres veces más de lo que había ganado en el trabajo de fábrica. Comenzó a creer que algún día podría ganar lo suficiente para no solo mantener a su esposo e hijo, sino también ayudar a sus padres y hermanos que viven en un pueblo rural lejano. Hoy, sin embargo, esos objetivos se le están escapando. Los fundamentos de su trabajo han empeorado considerablemente. La Sra. Liu trabaja para Meituan, que controla el 70 por ciento del mercado de entrega de alimentos en China. La compañía tenía dos millones más de conductores en 2023 que en 2021, según sus últimos datos, y en promedio está pagando a sus conductores menos por pedido. Los conductores están bajo una presión intensa para hacer entregas, pasando por semáforos en rojo si es necesario. Los pedidos tardíos pueden significar penalizaciones y bajas calificaciones de los clientes, lo que puede llevar a pagos más pequeños. En los últimos meses, han aparecido videos de conductores abrumados pidiendo ayuda en internet de China, y el gobierno, muy incómodo con manifestaciones públicas de descontento, ha estado trabajando para regular la industria. Bajo un programa de prueba, los trabajadores independientes en ciertas ciudades recibirán una cobertura de seguridad social ampliada. Y Meituan está tratando de requerir descansos obligatorios durante turnos largos. Pero por ahora, la vida laboral de la Sra. Liu no es menos ardua que nunca. Así es como se ve.