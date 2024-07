Un confidente de Biden emerge como un diplomático crucial en Medio Oriente.

Hace unas semanas antes de que Hamas atacara a Israel el 7 de octubre, un funcionario senior de la Casa Blanca visitó el sur del Líbano para un viaje turístico que también fue una declaración política dramática. El funcionario, Amos Hochstein, uno de los asesores de seguridad nacional más confiables del presidente Biden, recorrió las antiguas ruinas de Baalbek en una zona conocida como un bastión de Hezbollah, un grupo terrorista designado por Estados Unidos y patrocinado por Irán. Vistiendo pantalones blancos y una camiseta de golf, y sin un séquito de seguridad, el Sr. Hochstein se maravilló con los artefactos y tomó fotos de los muros de piedra derrumbados y columnas de la antigua ciudad romana. Manteniendo guardia desde la distancia había varios hombres musculosos con camisetas negras, presuntamente milicianos de Hezbollah. El viaje causó una pequeña sensación en los medios de comunicación libaneses, que se preguntaban cómo un alto funcionario estadounidense, nacido en Israel, además, podía moverse tan libremente en territorio de Hezbollah. El viaje demostró la sorprendente manera en que el Sr. Hochstein se ha convertido en uno de los pocos estadounidenses en los que confía, aunque sea de mala gana, el liderazgo de Hezbollah. Y esa confianza es crucial hoy, ahora que el Sr. Biden ha designado al Sr. Hochstein como su hombre de confianza diplomática para evitar que los enfrentamientos en la frontera entre Israel y Líbano se conviertan en una guerra que podría ser aún más devastadora que el conflicto en Gaza. Oficialmente, el Sr. Hochstein, de 51 años, es el principal asistente de Mr. Biden para la energía y la infraestructura globales. Pero su título técnico no refleja el amplio abanico de responsabilidades que se le han otorgado por un presidente cuya confianza ha ganado durante más de una década y a quien se dice que ve a su asesor como un “hacedor” que obtiene resultados. El Sr. Hochstein ha realizado al menos cinco viajes a Israel y Líbano desde la guerra en Gaza que llevó a Hezbollah a lanzar ataques con cohetes en el norte de Israel en solidaridad con Hamas. Habla constantemente con funcionarios libaneses, así como con funcionarios israelíes de alto nivel, a veces incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu. “Es un asesor muy cercano del presidente”, dijo Edward M. Gabriel, presidente de la Fuerza de Tarea Estadounidense sobre Líbano, una organización sin ánimo de lucro en Washington que busca mejores relaciones entre Estados Unidos y Líbano. “En consecuencia, creo que puede hablar con mucha autoridad cuando está en el campo”. La semana pasada, el Sr. Hochstein, que tiene un perfil atractivo con sus trajes ajustados y su cabello engominado, estaba en París coordinando los esfuerzos de Estados Unidos y Francia para llevar calma a la frontera entre Israel y Líbano. A mediados de junio, se reunió con funcionarios de ambos países, y una semana después se reunió dos veces en Washington con el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, con quien habla regularmente. Además de su trabajo en el archivo Israel-Hezbollah, el Sr. Hochstein también ha sido uno de los principales emisarios de Mr. Biden a Arabia Saudita. Estuvo entre los funcionarios estadounidenses que ayudaron a convencer a Mr. Biden de que Estados Unidos no debería marginar al príncipe heredero Mohammed bin Salman a pesar de la repulsión por el asesinato del disidente saudí y columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi, en 2018. Trabajando en tándem con un colega de la Casa Blanca, Brett McGurk, el principal funcionario del Consejo de Seguridad Nacional para Asuntos del Medio Oriente, ha liderado una diplomacia discreta en busca de un gran acuerdo ambicioso que incluiría un acuerdo de seguridad entre Estados Unidos y Arabia Saudita y relaciones diplomáticas normalizadas entre Israel y Arabia Saudita. El Sr. Hochstein se ha reunido con el príncipe Mohammed más de una docena de veces, conversaciones que también han incluido planes de producción de petróleo saudíes. (El Sr. Hochstein informa y trabaja en estrecha colaboración con el asesor de seguridad nacional del presidente, Jake Sullivan). Un ex lobbista, ayudante del Congreso y ejecutivo de la empresa de gas natural Tellurian, el Sr. Hochstein es un apasionado de la energía renovable, y ha destacado su compra de un Ford Mustang totalmente eléctrico con paneles solares en el techo, aunque algunos activistas ambientales se han quejado de su experiencia en la industria de los combustibles fósiles. Se unió a la administración Biden como el principal funcionario de energía del Departamento de Estado, ayudando a gestionar las interrupciones en el mercado del petróleo y el gas después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Fue reasignado al personal de la Casa Blanca del Sr. Biden a principios del año pasado, reflejando la confianza que ha construido con el Sr. Biden a lo largo de muchos años, incluidos numerosos viajes en el extranjero en los que se unió cuando el Sr. Biden era vicepresidente y el Sr. Hochstein era funcionario de política energética del Departamento de Estado. “El presidente Biden lo quiere y lo admira”, dijo Aaron David Miller, un investigador principal del Instituto Carnegie para la Paz Internacional, que recientemente organizó una conversación en línea con el Sr. Hochstein. “Cualquier persona que pueda ayudar a convencer al presidente Biden de que M.B.S. debe pasar de ser un paria a ser un socio – eso requiere mucho trabajo”, agregó, refiriéndose al príncipe Mohammed por sus iniciales. El Sr. Hochstein no está en el meollo diario de una crisis latente que se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de la administración Biden: que los enfrentamientos de baja intensidad entre Israel y Hezbollah podrían escalar hacia un escenario de pesadilla que involucra a Irán y Estados Unidos de manera más directa. Con sede en el sur del Líbano, Hezbollah se formó en la década de 1980 para resistir la invasión de Israel en el país. Ha desarrollado un enorme arsenal de cohetes y misiles capaces de infligir enormes daños a las ciudades de Israel. “Hay una mini-guerra muy activa entre Israel y Líbano”, dijo el Sr. Hochstein durante su charla en el Instituto Carnegie. “Se han disparado miles de cohetes desde Líbano hacia Israel, y miles de rondas han sido disparadas por Israel hacia Líbano”. (La Casa Blanca declinó hacer que el Sr. Hochstein estuviera disponible para una entrevista.) Los enfrentamientos han obligado a unos 60,000 israelíes a abandonar el área fronteriza y han desplazado a 90,000 libaneses. En declaraciones el 1 de julio, el secretario de Estado, Antony J. Blinken, dijo que Israel había “perdido efectivamente la soberanía” en su norte debido a los ataques de Hezbollah. Además de atacar posiciones de Hezbollah en los últimos meses, Israel también ha apuntado a algunos de sus comandantes principales. Un mortífero ataque con drones a un comandante el miércoles provocó una lluvia de más de 100 cohetes sobre Israel en represalia. Las bajas en ambos lados han sido bajas en relación con los enfrentamientos, dijo el Sr. Hochstein en el Instituto Carnegie. Pero cada día sin una solución diplomática lleva riesgos, advirtió, como un misil errante que golpea por error a un “autobús lleno de niños”. Eso, dijo, podría llevar a una represalia que desencadene un conflicto a gran escala “aunque ambas partes probablemente entienden que una guerra más completa o a mayor escala no está en el interés de ninguna de las dos partes.” El Sr. Netanyahu enfrenta una creciente presión para restaurar la seguridad para que los israelíes desplazados puedan regresar a salvo a sus hogares libres de cohetes de Hezbollah, por no mencionar el miedo ahora vivo de un asalto tipo 7 de octubre. Funcionarios estadounidenses dicen que a medida que Israel reduce su campaña contra un Hamas debilitado en Gaza, podría centrarse en una posible guerra contra Hezbollah. La misión del Sr. Hochstein es encontrar una alternativa diplomática. Los funcionarios estadounidenses dicen que la mejor esperanza es un alto el fuego en Gaza, lo que los líderes de Hezbollah dicen que los haría cesar sus ataques. Pero incluso entonces, Israel seguiría insistiendo en que su frontera norte sea más segura. Así que además de intentar frenar a las dos partes de una escalada importante, el Sr. Hochstein ha estado negociando un plan en virtud del cual Hezbollah se retiraría varias millas de la frontera de Israel, posiblemente a cambio de ayuda económica de Estados Unidos para el sur de Líbano y cambios en las posiciones militares israelíes. Los funcionarios israelíes sostienen que Hezbollah debería hacer la mayoría, si no todos, de las concesiones, diciendo que el grupo lleva mucho tiempo violando de manera evidente una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de 2006 que puso fin al último conflicto importante entre Israel y Hezbollah. Hezbollah ha desacatado el llamado efectivo de la resolución de mantener sus fuerzas detrás del río Litani, a unas 18 millas al norte de la frontera entre Israel y Líbano. Aunque un profesional de la energía e infraestructura como el Sr. Hochstein podría parecer un mediador poco probable para un conflicto armado, de hecho está revisitando un territorio familiar. En 2021 y 2022, ayudó a Israel y Líbano a desactivar otra fuente potencial de conflicto, elaborando un acuerdo de límites marítimos que determinó los derechos sobre lucrativas reservas de gas natural submarinas. Aunque Hezbollah no tiene un papel formal en el gobierno del Líbano, ejerce una fuerte influencia sobre los líderes políticos chiitas del país, y su consentimiento fue necesario para cerrar el acuerdo marítimo. Además, dice el Sr. Hochstein, Líbano tiene un lugar especial en su corazón. “Me enamoré de Líbano” en 1995, le dijo el Sr. Hochstein a Mr. Miller, el investigador principal de Carnegie. Fue su primera visita, y ha regresado al menos una vez casi todos los años desde entonces, dijo. “Me atrae la tragedia de Líbano”. Durante su viaje de mediados de junio, el Sr. Hochstein trasladó un mensaje particularmente sensible a Hezbollah. Temiendo un error de cálculo, advirtió a sus líderes que no asumieran que Estados Unidos podría contener a Israel y evitar un ataque a gran escala al grupo, según personas familiarizadas con el intercambio. El trasfondo del Sr. Hochstein, que no es un funcionario de carrera del servicio exterior, ha levantado algunas cejas entre los diplomáticos que señalan que está llevando a cabo el tipo de trabajo sensible que normalmente realizan los expertos regionales del Departamento de Estado. Los funcionarios y los medios de comunicación árabes también comentan con frecuencia sobre la herencia judía del Sr. Hochstein y su servicio en las Fuerzas de Defensa de Israel. En 2021, el ministro de Relaciones Exteriores del Líbano, cuyo país prohíbe las visitas de israelíes, dijo que trataría con el Sr. Hochstein como un enviado de EE.UU. “y no en su capacidad israelí.” (El Sr. Hochstein, nacido en Israel de padres estadounidenses, ya no tiene la ciudadanía por nacimiento en Israel. Ha vivido en Estados Unidos desde la década de 1990.) Como evidencia su viaje a Baalbek, dicen los analistas, eso no ha sido un problema importante. “Tiene la confianza de estos interlocutores clave en Beirut y quizás, incluso se puede inferir, de Hezbollah”, dijo Firas Maksad, investigador principal del Instituto del Medio Oriente. Dado que los funcionarios estadounidenses están prohibidos por ley de hablar con miembros de grupos terroristas, el Sr. Hochstein intercambia mensajes con Hezbollah a través de Nabih Berri, el presidente de larga data del Parlamento del Líbano. Los analistas dicen que los funcionarios extranjeros con los que el Sr. Hochstein habla respetan su cercanía con el Sr. Biden. Y a medida que el posicionamiento político del Sr. Biden ha vacilado ante las dudas sobre su viabilidad como candidato presidencial demócrata, el Sr. Hochstein ha dejado en claro su opinión. Después de que el editorial del New York Times del 28 de junio instara al Sr. Biden a abandonar la carrera, el senador John Fetterman, demócrata de Pensilvania, usó un lenguaje soez para desestimar el editorial en las redes sociales. El Sr. Hochstein volvió a publicar de inmediato el mensaje en su cuenta personal.