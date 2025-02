Un cable es una mejor opción sin MagSafe.

Apple no puede decir directamente que la carga por cable es mejor que la inalámbrica, pero lo insinuó.

Apple dice que puedes usar cargadores inalámbricos Qi con el iPhone 16e y es cierto, pero no es MagSafe y eso causa problemas.

Uno de los compromisos que Apple hizo al crear una versión de menor costo para la gama del iPhone 16 fue eliminar MagSafe. Apple tiene razón cuando dice que aún puedes usar la carga inalámbrica, pero eso no es todo.

Si tienes que usar un cargador Qi en lugar de MagSafe, llevará mucho más tiempo y será tan ineficiente que utilizará más energía. Y eso es si puedes estar seguro de haber colocado el iPhone 16e exactamente en el lugar correcto del cargador Qi.

Compara eso último con MagSafe. Nunca tienes dudas de si has posicionado correctamente el iPhone porque los imanes prácticamente te llevan al lugar correcto.

Los imanes también significan que el circuito de carga del iPhone se alinea con precisión con el cargador para que toda la carga disponible vaya al teléfono. Esa certeza de que estás cargando probablemente es más importante que el hecho de que MagSafe cargue más rápido.

Si siempre cargas tu iPhone durante la noche, entonces no necesitas preocuparte por cuánto tiempo tarda. Pero si el iPhone no estaba alineado y no se cargó, ahora el tiempo que tarda antes de que puedas salir de casa es importante.

MagSafe carga a 25 vatios en el iPhone 16. Un cargador Qi normal puede alcanzar un máximo de 7.5W en el iPhone 16e.

Qi2 es mejor, pero no lo obtendrás

Apple basó su sistema MagSafe en el Qi original, pero luego lo desarrolló para que se convirtiera en un cargador inalámbrico propietario. Apple también agregó componentes para permitir el montaje de diferentes accesorios.

Pero luego Apple contribuyó su tecnología MagSafe al consorcio detrás de Qi. Eso significó en última instancia que el Qi2 más reciente es realmente MagSafe.

Todo esto es discutible, sin embargo, ya que el iPhone 16e no admite ni MagSafe ni Qi2.

Sigue con la carga por cable

Hay una razón por la que la vicepresidenta de Marketing de Productos de iPhone de Apple, Kaiann Drance, discutió la carga en el orden que lo hizo en el lanzamiento de video de Apple. Primero, y con más énfasis, Drance habló sobre cargar el iPhone 16e con un cable.

Ella especificó que sería un cable USB-C, y hizo una virtud de cómo esto significaba que el mismo cable podía cargar muchos dispositivos diferentes.

Pero luego, casi como un comentario secundario, dijo “y, por supuesto, también admite carga inalámbrica”.

Apple piensa que deberías estar cargando el iPhone 16e con un cable USB-C, y Apple tiene razón. Cargar con un cable siempre es más rápido de todos modos, pero en este caso también es sensato porque está claro cuándo has conectado el cargador correctamente.

Además, utilizar el cable significa un uso más eficiente de la energía para recargar la batería del dispositivo. Significa que se pierde menos energía a través de la generación de calor porque el teléfono no está alineado correctamente.

Y significa que estás limitado en los soportes de carga que puedes comprar.

Los cargadores reclinados funcionarán, por ejemplo, pero solo si la sección de carga no está flotando. Si el iPhone puede descansar en un borde en la parte inferior, los cargadores reclinados son adecuados.

Sin embargo, el iPhone 16e no se quedará en un cargador flotante o vertical, por ejemplo, porque estos no tienen imanes ni soporte.

Sin lugar a dudas, habrá muchas empresas de terceros que afirmarán solucionar esto. Pero lo harán vendiendo estuches que tengan imanes, y eso no es una solución.

Tener imanes en un estuche de iPhone puede obstruir o reducir la velocidad de carga inalámbrica. Así que podrías terminar tratando de mejorar las cosas con un estuche que luego empeora las cosas.

Todo esto también tiene el efecto secundario de que los usuarios del iPhone 16e no tendrán StandBy. Eso es cuando un iPhone en el cargador se puede colocar horizontalmente y la pantalla se llena con un reloj.

StandBy requiere absolutamente que un iPhone esté cargando, no se iniciará sin estar en un cargador. En teoría, eso es todo lo que necesita, pero para fines prácticos, StandBy funciona mejor cuando el iPhone tiene una pantalla siempre encendida.

Así que al eliminar MagSafe se ha prolongado el tiempo de carga inalámbrica, se ha hecho que colocar el teléfono en carga sea innecesariamente más difícil. Y se ha eliminado la característica StandBy que está en otros iPhones.

Pero dicho esto, también se han eliminado ciertos accesorios del iPhone de Apple y Apple vende muchos de esos. Así que Apple perderá ventas de accesorios.

Después de cierto drama que escuchamos durante la noche sobre las preocupaciones de que un estuche MagSafe podría interferir con el módem, ahora estamos seguros de que los fabricantes de estuches van a sacar accesorios que añadan la función. Sin embargo, no traerá una carga de 25W, y ese diseño que deseas para tu estuche probablemente no lo tendrá, solo unos pocos selectos.

MagSafe parece ser una característica tan oscura, pero si la usas, te resultará muy difícil volver a un iPhone sin ella. Es una lástima que tengas que comprar algo más para usar una de las mejores características del ecosistema del iPhone.