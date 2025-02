Un avión de Delta se estrella en Toronto, pero la tragedia es evitada.

El aterrizaje del vuelo 4819 de Delta parecía rutinario, hasta que no lo fue.

Para las 80 personas a bordo, el mundo dio un vuelco inmediatamente después de que las ruedas tocaran el suelo en el aeropuerto internacional de Toronto Pearson el lunes por la tarde. El avión se incendió y se convirtió en llamas mientras se deslizaba por la pista, luego se volcó sobre su espalda, con su ala derecha cortándose.

En un abrir y cerrar de ojos, los pasajeros se encontraron boca abajo, aún sujetos a sus asientos mientras el combustible de la aeronave comenzaba a correr por las ventanas, dijo Pete Carlson, uno de los presentes en el vuelo.

“La sensación inicial absoluta es solo ‘Necesito salir de esto'”, dijo el Sr. Carlson a CBC, el radiodifusor nacional canadiense.

Pero después de una horrorosa cadena de accidentes mortales de aviación en los últimos dos meses, este accidente resultó ser diferente. Los asistentes de vuelo y los pasajeros pudieron ayudarse mutuamente a salir por las salidas de emergencia y sobre la nieve. Al menos 18 personas resultaron heridas, incluyendo un adulto y un niño en condición crítica pero no mortal, pero se espera que todos sobrevivan. Para el final del lunes, algunos de los pasajeros heridos habían sido dados de alta del hospital, dijo Delta.

Un video circulaba en redes sociales el martes y fue verificado por The New York Times mostrando el momento del aterrizaje de la aeronave. El video, tomado desde una pista cercana, muestra la aeronave aterrizando bruscamente en una pista cubierta de nieve y luego volcándose hacia su lado derecho entre nubes negras de humo. Hasta ahora, el Times no ha logrado contactar a la persona que tomó el video.

El avión, un Bombardier CRJ900 operado por una subsidiaria de Delta, Endeavor Air, estaba aterrizando a las 2:15 p.m. hora del este después de un vuelo aparentemente normal a lo largo de la concurrida ruta entre Minneapolis y Toronto.

“En el momento en que las ruedas tocaron el suelo, luego todo sucedió”, dijo Pete Koukov, un esquiador profesional de Colorado, en una entrevista el lunes por la noche. “Lo siguiente que sé es que estamos de lado”.