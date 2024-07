Un análisis completo del gráfico del S&P 500 y lo que indica sobre la segunda mitad.

Vamos a analizar lo que nos enseñó la primera mitad del S & P 500 sobre las posibilidades de más ganancias en la segunda mitad. El S & P 500 acaba de registrar su tercera avanzada trimestral consecutiva y la sexta de las últimas siete. La última racha trimestral más larga fue de siete seguidas desde el segundo trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2021. Esa fue una buena racha, pero nada en comparación con finales de los años 90. Desde el primer trimestre de 1995 hasta el segundo trimestre de 1998, el S & P 500 subió 14 trimestres seguidos. Esto muestra, una vez más, cómo las tendencias pueden extenderse más de lo que creemos que pueden. Ese fue un momento único, pero muchos observadores del mercado astutos creen que el actual surge de la tecnología se parece mucho a finales de los años 90. Sin embargo, hay mucho desacuerdo sobre en qué etapa nos encontramos. Algunos piensan que estamos en las primeras entradas, mientras que otros creen que estamos más cerca del final que del principio. Cuatro factores clave El punto es que podemos creer lo que queramos, pero el mercado nos dirá si estamos en lo cierto o no. Y mejor será que prestemos atención a ello. Afortunadamente para nosotros, la acción del precio eventualmente se convierte en tendencias y patrones reconocibles en los gráficos. Y a lo largo de la primera mitad de 2024, eso nos ha mantenido del lado de la tendencia alcista. A continuación, se presentan cuatro factores importantes que seguimos observando de cerca en la segunda mitad del año. 1. Patrones alcistas exitosos Hemos escuchado mucho sobre los fuertes avances en los primeros seis meses del S & P 500 en los últimos días, pero aquí está la lista en la que más nos importa: Número de patrones de gráficos exitosos: Alcistas: siete Bajistas: cero Este gráfico retrocede hasta noviembre del ’23, sin embargo, cinco de los siete objetivos al alza del S & P 500 se han alcanzado en 2024. La apariencia técnica del índice no será diferente hasta que los patrones alcistas dejen de funcionar y los patrones bajistas realmente comiencen a desarrollarse. 2. Rotación Sabemos que las acciones más grandes han sido responsables de gran parte del movimiento del S & P 500 en lo que va del año, pero un total de 292 acciones del S & P 500 están al alza en lo que va del año (58% del índice). 116 de ellas están más altas que el S & P 500 (+14,8%) hasta el 1 de julio de 2024. Además, algunos de los mejores días de amplitud en 2024 han sido en sesiones de operaciones en las que la tecnología se rezagaba. Específicamente, desde el inicio del segundo trimestre, la tecnología ha sido el peor sector del índice 10 veces; durante esos días, el S & P 500 tuvo amplitud positiva siete veces (70% de tasa de éxito). Por lo tanto, aunque necesitamos que la tecnología esté entre los líderes para que el S & P 500 siga avanzando dada la abrumadora ponderación del 32% del sector, durante los periodos en los que la tecnología se rezaga, los otros sectores deben seguir respondiendo. 3. Baja volatilidad bidireccional Esta tabla de movimientos de +/-1% lo dice todo. Hemos tenido 15 ganancias del 1% y solo SIETE pérdidas del 1% en los primeros seis meses. Esto nos indica que la volatilidad bidireccional ha sido muy baja, lo cual ha sido una de las principales razones por las que los mencionados patrones alcistas han seguido funcionando. Para ponerlo en contexto: En la primera mitad del 2023, el índice tuvo 26 ganancias del 1% y 16 pérdidas del 1%. En la primera mitad del 2022, tuvo un enorme 30 ganancias del 1% y 37 pérdidas del 1%. Sin saber nada más, podríamos haber deducido cómo fueron esos años. 4. Buenos cierres El S & P 500 ha cerrado por encima de su punto medio intradía 77/125 días de negociación hasta el lunes. Esa es una tasa de éxito del 62%. Esto no es extremo, pero incluye el período del 1/3 al 19/4 cuando el S & P 500 cerró por encima de su punto medio solo el 41% del tiempo. Desde entonces, el índice ha vuelto a cerrar por encima de su punto medio casi el 70% del tiempo. Este fenómeno a corto plazo es donde todo comienza. Si las instituciones más grandes son alcistas, seguirán comprando a lo largo del día de negociación incluso cuando los precios aumenten. Esto resulta en cierres fuertes. Cuando eso sigue sucediendo, se crea una tendencia alcista. Hay otros factores que nos ayudaron a llegar hasta aquí, pero esos son cuatro de los más importantes desde un punto de vista técnico. Y si continúan funcionando, la segunda mitad podría parecerse mucho a la primera. -Frank Cappelleri Fundador: https://cappthesis.com DIVULGACIONES: (Ninguna) EL CONTENIDO ANTERIOR PUEDE NO SER ADECUADO PARA SUS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES. ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISIÓN FINANCIERA, DEBERÍA CONSIDERAR ENCARECIDAMENTE BUSCAR ASESORAMIENTO DE SU PROPIO ASESOR FINANCIERO O DE INVERSIONES. Haga clic aquí para ver el descargo de responsabilidad completo.