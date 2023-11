Un alcalde cuyo pasado informa su enfoque sobre la falta de hogar y la adicción

En Dan Carter, a quien perfilé esta semana, Oshawa, Ontario, tiene un alcalde con una experiencia inusual. Pero la ciudad enfrenta una situación que confronta a muchos, tal vez a la mayoría, de los municipios canadienses: una creciente población de personas sin hogar, muchas con adicciones y problemas de salud mental.

[Leer el perfil del sábado: Anteriormente un adicto sin hogar, un alcalde se enfrenta a la crisis de la vivienda y las drogas]

Como describo en el perfil (el enlace se puede abrir sin una suscripción al New York Times), el Sr. Carter fue un adicto sin hogar desde su adolescencia antes de enderezar su vida, que ha incluido un número excepcional de contratiempos, a la edad de 31 años.

Dejaré que el perfil cuente su historia y cronicar sus acciones principales en el cargo. No sorprendentemente, aunque atípicamente, el Sr. Carter, que ahora está en su segundo mandato, ha hecho frente a las personas sin hogar, las adicciones y los problemas de salud mental prioridades principales durante su tiempo como alcalde.

El debate político sobre la falta de vivienda a menudo cae en dos posiciones. Algunos canadienses se sienten amenazados por las personas sin hogar, creyendo que son una fuente de crimen, y algunos propietarios de negocios piensan que alejan a los clientes. La gente en ese grupo simplemente quiere que se vayan de las calles. El otro grupo argumenta que son ciudadanos en extrema necesidad en lugar de una molestia.

Pregunté a Nathan Gardner, director ejecutivo de la Back Door Mission, que ofrece una variedad de servicios a las personas sin hogar en el centro de Oshawa, una ciudad de 175,000 habitantes, si el Sr. Carter había cambiado las percepciones en la ciudad.

“Ha defendido a la población desde que asumió el cargo: siempre ha orientado su mensaje hacia ayudar a esta población”, me dijo el Sr. Gardner. “En la esfera política, no siempre es así. Pero desde el principio, ha transmitido un mensaje de: Esta es una población muy compleja, muy difícil de ayudar y tenemos que intentar hacer lo mejor posible como comunidad”.

Sin embargo, acreditó al Sr. Carter por limitar los efectos de ese cambio.

El alcalde, agregó, tomó una “situación potencialmente volátil que podría haber estallado en un verdadero vitriolo y una especie de caos, y realmente ha logrado contenerlo y defender un punto intermedio para esta población”.

Entre otras cosas, Mr. Gardner dijo que creía que la ciudad podría haber cedido a llamadas para cerrar su centro si el Sr. Carter no hubiera estado en el cargo.

Among Mr. Carter’s biggest successes, in Mr. Gardner’s view, has been convincing provincial departments and ministries to focus on issues in Oshawa.

El alcalde dijo que las muchas frustraciones que ha encontrado. Como alcalde, él carece del poder para ordenar acciones directamente. En cambio, ha actuado más desde la posición de facilitador. Oshawa forma parte de un gobierno regional —en su caso, Durham— que controla la financiación de programas de servicios sociales. Las adicciones y la salud mental caen en gran parte bajo el gobierno provincial. Y la vivienda es una mezcla de esos dos niveles, con el gobierno federal uniéndose a la mezcla.

Pero el Sr. Carter no es un conservador típico. Entre otras cosas, él es un firme creyente en un ingreso anual garantizado, una idea que tiene un seguimiento limitado entre los conservadores canadienses.

“Digo que tengo un corazón socialista porque realmente lo tengo”, me dijo el Sr. Carter en su oficina, donde una pared estaba dominada por fotos del Rev. Dr. Martin Luther King Jr., uno de sus héroes. “Nunca podría postularme para una elección federal porque no sé dónde estaría parado”.

Pero el Sr. Carter también dijo que ha llegado el momento de dejar de manejar las cuestiones que involucran a las personas sin hogar de manera fragmentada por capas de gobierno y agencias.

“Necesito que el gobierno federal lidere”, dijo. “No solo sacar un cheque y decir, ‘Aquí hay 30 mil millones de dólares’. Sino también reunirnos y decir, ‘Esto es lo que vamos a hacer'”.

Agregó: “Realmente creo que podemos resolver este problema. Nos llevará los próximos 25 años poder afrontarlo. Lo que sí sé como adicto es que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, empeorará mucho.”