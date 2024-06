Un Acción imparable que podría unirse a Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet y Meta en el Club de los $1 billón para el 2030.

La economía de los EE.UU. tiene una rica historia de producir las empresas más valiosas del mundo. En 1901, United States Steel se convirtió en la primera compañía en el mundo en alcanzar una valuación de $1 billón. Los 123 años desde entonces han estado llenos de más hitos increíbles, incluyendo a Apple convirtiéndose en la primera compañía de $1 billón en 2018.

Apple ahora se encuentra junto a Microsoft y Nvidia en el club de los $3 billones. Amazon, Alphabet y Meta Platforms también se han convertido en gigantes de billones de dólares desde que Apple abrió el camino en 2018. Pero creo que otra compañía está en camino de unirse a ellos para finales de esta década. Oracle (NYSE: ORCL) está experimentando una fuerte demanda por su infraestructura de centro de datos de inteligencia artificial (IA), y sus acciones acaban de llegar a un nuevo máximo histórico.

Oracle es una compañía de $383 billones en el momento de escribir esto, así que si se une al club de los $1 billón para 2030, los inversores que compren acciones hoy podrían obtener una ganancia sustancial del 161%. Aquí está por qué creo que sucederá.

Imagen de fuente: Getty Images.

Oracle construyó una de las mejores infraestructuras de IA del mundo

Oracle fue fundada en 1977 y es una pionera en el sector tecnológico. Originalmente desarrolló algunos de los mejores software de gestión de bases de datos del mundo antes de ayudar a sus clientes empresariales a prepararse para la era de internet a finales de los años 90 y principios de los 2000. Luego, se adentró en la industria de la computación en la nube para proporcionar la infraestructura de centro de datos y las aplicaciones digitales que las empresas necesitan para prosperar en la economía moderna.

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) es un destino preferido para los desarrolladores de IA. Sus centros de datos están llenos de chips avanzados de procesamiento gráfico (GPUs) de los principales proveedores como Nvidia, diseñados específicamente para desarrollar modelos de IA.

Aunque esto suena similar a lo que ofrecen muchos otros operadores de centros de datos, Oracle construyó una tecnología única RDMA (acceso directo aleatorio a la memoria) que permite que los datos se muevan de un punto a otro significativamente más rápido que las redes Ethernet competidoras. En la práctica, esto significa que los desarrolladores pueden entrenar sus modelos de IA mucho más rápidamente, y como a menudo pagan por la capacidad de cómputo por minuto, esto se traduce en ahorros sustanciales.

Además, a diferencia de otros centros de datos, la infraestructura de la nube Gen2 de Oracle está automatizada, lo que le permite a la empresa poner en marcha nuevas ubicaciones rápidamente sin tener que contratar y capacitar empleados. Esto reduce los costos pero elimina los errores humanos, lo que significa que la arquitectura Gen2 es más segura. Los datos son el néctar de cualquier modelo de IA, por lo que protegerlos es vital para cada desarrollador.

Los centros de datos de alto rendimiento y bajo costo de Oracle ahora son utilizados por importantes startups de IA como Cohere, xAI de Elon Musk y, gracias a un acuerdo recientemente firmado, el creador de ChatGPT, OpenAI. La infraestructura de Oracle también es utilizada por otros gigantes tecnológicos, como Microsoft, Alphabet e incluso Nvidia.

La historia continúa

Oracle no puede mantenerse al día con la demanda

Oracle está construyendo centros de datos tan rápido como puede, pero está luchando para mantenerse al día con la demanda. Durante el cuarto trimestre del año fiscal 2024 (finalizado el 31 de mayo), la compañía generó $14.3 billones en ingresos totales, lo que representa un aumento interanual de solo 3%. Pero hay más en la historia que el número de cabecera lento.

En primer lugar, el segmento de OCI específicamente generó $2 billones en ingresos, un impresionante aumento del 42% respecto al período del año anterior, convirtiéndose en la parte de crecimiento más rápido de toda la organización.

En segundo lugar, Oracle tuvo un récord de $98 billones de compromisos de rendimiento restantes (RPOs) al final del trimestre, que básicamente representa su backlog de pedidos. Eso aumentó un 44% interanual e incluía $12.5 billones en nuevos acuerdos de IA de 30 clientes. En pocas palabras, hay una fila alrededor de la manzana de empresas de IA esperando que los nuevos centros de datos de Oracle entren en línea, y esta fila crece cada trimestre.

La gerencia dice que alrededor del 39% ($38.2 billones) de esos RPOs se convertirán en ingresos en los próximos 12 meses, lo que habla de lo rápido que Oracle está construyendo más infraestructura. Si ese número resulta preciso, la compañía dice que debería volver a un crecimiento de ingresos de dos dígitos durante el año fiscal completo 2025 actual.

Pero esto se pone mejor: la CEO Safra Catz dice que hay muchos más acuerdos en proceso, lo que significa que los RPOs podrían seguir creciendo incluso más rápido de lo que Oracle puede cumplirlos.

El camino (matemático) de Oracle hacia el club de los $1 billón para 2030

Oracle entregó $5.56 en ganancias por acción no GAAP (principios de contabilidad generalmente aceptados) durante el año fiscal 2024. Entonces, basándose en su precio de las acciones actual, se negocia con una relación precio-ganancias (P/E) de 25. Eso es un descuento respecto a la relación P/E de 30.9 del índice Nasdaq-100, lo que implica que Oracle es mucho más barato que sus homólogos de la gran tecnología (en promedio).

Si la relación P/E de Oracle aumentara un 23.6% desde aquí para negociar en línea con el P/E del Nasdaq-100, llevaría la capitalización de mercado de la empresa a $473 billones. Para que su capitalización de mercado alcance $1 billón para finales de esta década, las ganancias por acción de Oracle tendrían que aumentar un 11.3% anualmente para alcanzar $11.76 en el año calendario 2030 (asumiendo que su relación P/E permanece constante).

El crecimiento de las ganancias de Oracle fue inferior a eso en el año fiscal 2024, llegando solo al 8.6%. Pero recuerda, esto se debió en parte a la incapacidad de la empresa para satisfacer la demanda de sus centros de datos. Cuando la oferta se alivie en el año fiscal 2025 y genere una aceleración en los ingresos como espera Catz, las ganancias de Oracle deberían seguir. Además, el alto grado de automatización en los centros de datos de Oracle debería expandir los márgenes de beneficio bruto de la compañía con el tiempo, lo que podría acelerar aún más su crecimiento de ganancias.

Las primeras previsiones de Wall Street para el año fiscal 2025 apuntan a un crecimiento de las ganancias del 11.3%, lo que pondrá a la compañía en el camino correcto. Pero incluso si Oracle no logra una capitalización de mercado de $1 billón en los próximos siete años, la increíble demanda por su infraestructura de IA debería catapultar a la compañía al club de los billones a largo plazo.

Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro del consejo de administración de The Motley Fool. John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro del consejo de administración de The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro del consejo de administración de The Motley Fool. Anthony Di Pizio no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia y Oracle. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

1 Acción Imparable Que Podría Unirse a Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet y Meta en el Club de los $1 Trillón para 2030 fue publicado originalmente por The Motley Fool