Un Acción Imparable Que Podría Unirse a Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon y Meta en el Club de los $1 Trillón.

El cambio de paradigma provocado por la inteligencia artificial (IA) está cambiando el panorama tecnológico. Si buscas evidencia de esta tendencia, en ningún lugar es más evidente que en la lista de las empresas más grandes del mundo medidas por capitalización de mercado.

Microsoft, líder en asistentes impulsados por IA, tiene una capitalización de mercado de $3.37 billones, superando al campeón anterior. Apple, con $3.27 billones, ha incursionado en IA por más de una década y recientemente anunció actualizaciones amplias de IA para muchos de sus dispositivos. Nvidia ha sido el ejemplo a seguir de los fabricantes de chips de IA y la tercera empresa en superar los $3 billones en capitalización de mercado. Los líderes son seguidos de cerca por Alphabet, Amazon y Meta Platforms, todos líderes en IA generativa, con capitalizaciones de mercado entre $1.31 billones y $2.29 billones.

Con una capitalización de mercado de aproximadamente $891 billones (a la fecha de esta escritura), Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), frecuentemente llamado TSMC, está en camino de unirse a este grupo elite de negocios, probablemente antes que tarde. La adopción de IA continúa avanzando, impulsando la demanda de chips utilizados en el proceso. Siendo la fundidora de semiconductores más grande del mundo, TSMC parece destinada a unirse a esta fraternidad exclusiva.

Un chip de la vieja escuela

Después de años operando en relativa oscuridad, parece que ha llegado el momento de TSMC en el centro de atención. La compañía se describe a sí misma como la “fundidora de semiconductores más grande y mejor del mundo”, ocupando una posición envidiable en la revolución de la IA. Más específicamente, el procesamiento de IA requiere semiconductores de última generación, y TSMC es el fabricante de chips para las estrellas. Sus clientes más importantes incluyen Nvidia, Arm Holdings, Advanced Micro Devices y Apple, entre muchos otros.

Sin embargo, la trayectoria del negocio ha cambiado en los últimos años. TSMC solía depender de los chips para teléfonos inteligentes para la mayor parte de sus ingresos, pero la computación de alto rendimiento (HPC), que incluye chips especializados utilizados para el procesamiento de IA, se ha convertido en su mayor generador de dinero, representando recientemente el 46% de las ventas.

El crecimiento de TSMC se está acelerando. Los ingresos crecieron un 16.5% interanual a $18.9 billones en el primer trimestre, mientras que las ganancias por acción (EPS) de $1.38 aumentaron un 5%, ya que la compañía aumentó el gasto en investigación y desarrollo (I+D) para mantenerse al día con la tecnología en evolución.

La compañía espera que este auge de crecimiento continúe. La perspectiva de la gerencia apunta a ingresos del segundo trimestre de $20 billones en el punto medio de su guía, o un crecimiento de aproximadamente el 28%. Esa previsión podría resultar conservadora. En abril y mayo, la compañía reportó un crecimiento de ingresos del 60% y 30% interanual, respectivamente, superando ampliamente las proyecciones de la gerencia.

El camino hacia $1 billón

TSMC ocupa un espacio notable en el ecosistema de IA. Dado que sus procesadores son utilizados por muchos de los nombres más grandes en el espacio, TSMC se beneficiará de la adopción acelerada de la IA generativa, que ha creado mucho revuelo en el último año o así. Además, su crecimiento acelerado de ingresos proporciona evidencia de que la gerencia está aprovechando esta oportunidad. Como tal, pronto se espera que TSMC se eleve al club de los billonarios.

Según Wall Street, se espera que TSMC genere ingresos de $85.17 billones en 2024, lo que le daría un ratio precio-ventas (P/S) adelantado de aproximadamente 10.5. Suponiendo que su P/S se mantenga constante, TSM tendría que hacer crecer sus ingresos a aproximadamente $95 billones anualmente para respaldar una capitalización de mercado de $1 billón.

Lo que es aún más intrigante es que Wall Street ya está pronosticando un crecimiento de ingresos del 32% y 22% en 2024 y 2025, respectivamente. Si la compañía supera esos obstáculos relativamente bajos, es probable que logre una capitalización de mercado de $1 billón en algún momento de 2025. Sin embargo, dada la emoción en torno a la IA, incluso podría ocurrir antes.

La pista de crecimiento por delante es convincente. Durante la llamada de ganancias del primer trimestre, el CEO C.C. Wei dijo: “Durante los próximos cinco años, pronosticamos que [los ingresos relacionados con la IA] crecerán a una tasa compuesta anual del 50% y aumentarán a más del 20% de nuestros ingresos para 2028”.

Las estimaciones sobre la continua proliferación de la IA respaldan sus conclusiones. Se espera que la IA generativa agregue entre $2.6 billones y $4.4 billones a la economía global anualmente en los próximos 10 años, según la firma global de consultoría McKinsey & Company. Vale la pena señalar que incluso las estimaciones más conservadoras han estado aumentando a medida que se descubren nuevos casos de uso para la IA.

Finalmente, con un precio de 27 veces las ganancias futuras, la valuación de TSMC es convincente, ofreciendo una manera menos costosa de invertir en la enorme oportunidad representada por la IA.

