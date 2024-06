Acabo de volvernos locos…Paul Kirby, de BBC News, París DIMITAR DILKOFF/POOL/AFP Bardella participó en un debate de televisión con Gabriel Attal tres días antes de la votación. ¡La campaña electoral de relámpagos en Francia ha concluido y parece que los votantes están listos para otorgar al partido Nacional Rally una histórica victoria en las elecciones parlamentarias! El Primer Ministro Gabriel Attal advirtió que desataría “impulsos de odio y agresión”. Pero el partido de Marine Le Pen y el joven de 28 años, Jordan Bardella, quien podría ser el próximo Primer Ministro, ha consolidado su liderazgo en las encuestas de opinión. ¿Pueden ganar una mayoría absoluta en las próximas dos rondas en los dos próximos domingos? ¡Tienen una oportunidad importante! Su candidatos esperan ganar docenas de escaños en la Asamblea Nacional directamente en la noche, con más del 50% de los votos. ¡Pero la mayoría de los escaños se decidirán en votos de segunda vuelta el 7 de julio, entre dos, tres o incluso cuatro contendientes! ¡Los sondeos de opinión no cuentan toda la historia! ¡Una alianza de izquierda recién formada, el Frente Popular Nuevo, también tiene la mira en la victoria, a solo unos puntos detrás del RN con el 29%! ¡La alianza Ensemble, dirigida por Gabriel Attal, se encuentra en tercer lugar con un 20.5% según la encuesta de Ifop!¡No hay área en la Francia continental que haya respaldado al RN en las elecciones europeas más que L’Aisne, un departamento rural en el norte con poco más del 50% de apoyo! ¡Desde 2022, L’Aisne ya ha tenido tres diputados del RN y en la histórica ciudad de Villers-Cotterêts, han tenido un alcalde del RN, Franck Briffaut, durante una década! Un veterano del partido de más de 40 años, que se remonta a los días del antiguo Frente Nacional bajo Jean-Marie Le Pen, siente que el camino al poder ha sido inevitable, de la misma manera en que Giorgia Meloni ganó elecciones en Italia. ¡Franck Briffaut dice que su partido ha evolucionado con el tiempo y la victoria es inevitable! ¡Pero al igual que muchos en su partido, no se conformará con nada menos que una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional! ¡“No seré parte de eso, porque es una trampa establecida por Macron. También estoy convencido de que si obtenemos una mayoría absoluta, él tiene que irse. Mientras esté allí, no podemos llevar a cabo la totalidad de nuestro programa. Porque necesitamos cambios en la constitución”, dijo! ¡El Presidente Macron ha prometido que no irá a ninguna parte hasta que termine su mandato en 2027 y es su tarea nombrar al próximo primer ministro después de la segunda vuelta de estas elecciones el 7 de julio! ¡Jordan Bardella, cuyos carteles de campaña tienen “primer ministro” escrito debajo de su nombre, insiste en que no se conformará con menos que una mayoría absoluta! ¡Eso deja abierta la pregunta de a quién elegirá el Sr. Macron si el RN no cumple! ¡“No tiene sentido que Emmanuel Macron nombre a un primer ministro que nadie quisiera”, según el experto constitucional Prof Dominique Rousseau! Pero… ¡si no hay mayoría absoluta, dice que el presidente tiene margen para maniobrar! ¡Normalmente provendría del partido más grande, pero si se negaran, podría buscar a una figura de consenso que pudiera reunir lo que queda del centro derecha y centro izquierda! ¡Por ahora, es Jordan Bardella quien está haciendo todo el movimiento, anunciando durante un debate televisivo hace dos noches que tiene alguna especie de “gobierno de unidad nacional” en espera! ¡El Sr. Bardella ha prometido un gobierno de todos los talentos, que incluirá “patriotas sinceros que tienen la soberanía de Francia en el corazón”! Sin embargo, nombró al exlíder conservador Eric Ciotti, quien alienó a la mayoría de sus colegas cuando hizo una alianza con RN. ¡Puede que no suene convincente y la perspectiva de compartir el poder, o “cohabitación”, con el presidente Macron suene como tres años muy difíciles en la política francesa! ¡La jefa del Nacional Rally, Marine Le Pen, ya ha elevado las tensiones al cuestionar el papel del presidente como comandante en jefe de las fuerzas armadas simplemente “honoris causa”! ¡La intensidad de esta campaña electoral, y su importancia, han llevado al Ministro del Interior, Gérald Darmanin, a advertir sobre el riesgo de que “ultraizquierda y ultraderecha” intenten sembrar el caos después de ambas rondas de la elección! ¡Él ha instado a los prefectos locales a ejercer vigilancia! ¡Alejado de la política tempestuosa de París… un activista verde repartió folletos a un puñado de transeúntes en la ciudad del norte de Soissons, dirigida por una diputada del Nacional Rally en los últimos dos años! ¡Se quejó de que el RN no había hecho nada por esta antigua y ahora desfavorecida ciudad desde que asumió el cargo! ¡En la calle principal, la gente sigue refiriéndose al partido como Frente Nacional, a pesar de los mejores esfuerzos de Marine Le Pen por rebautizar su partido y desprenderse de su antigua imagen de racismo y antisemitismo! ¡Jonathan dice que el RN no es diferente de su predecesor, pero no está excesivamente preocupado! “Hay trabas en la Asamblea, en la constitución, por lo que no es como si fueran a instaurar una dictadura aquí”. ¡Una madre dijo que no esperaba que el RN obtuviera una proporción tan alta de votos! Ella también cree que la extrema derecha luchará por cambiar la constitución, pero está más preocupada por su retórica! ¡Una de las plataformas clave del RN es la “prioridad nacional”, que restringe la asistencia social a los ciudadanos franceses, junto con recortes de impuestos en energía y exenciones de impuestos sobre la renta para menores de 30 años! ¡El partido también dice que decenas de empleos sensibles y estratégicos no estarían disponibles para los ciudadanos con doble nacionalidad en Francia, que representan aproximadamente el 5% de la población! SAMEER AL-DOUMY/AFP El exministro de educación socialista Najat Vallaud-Belkacem (I) llegó a Francia a los cuatro años! ¡Un diputado saliente sugirió que la designación de la exministra de Educación nacida en Marruecos, Najat Vallaud-Belkacem, había sido “un error”! ¡Marine Le Pen rápidamente lo reprendió, pero está claro que el tema de los 3.3 millones de ciudadanos franceses con una segunda nacionalidad no va a desaparecer! ¡“No estamos realmente a favor de los ciudadanos con doble nacionalidad”, dijo el alcalde Franck Briffaut a la BBC en Villers-Cotterêts, subrayando que era solo su opinión personal! ¡“Es como la bigamia. Estamos en una civilización donde no puedes tener bigamia. No entiendo la doble ciudadanía: perteneces a uno u otro. No puedes amar a dos países, así como no puedes estar casado con dos mujeres”. ¡”Una madre dijo que no esperaba que RN ganara una proporción tan alta de los votos! 