Último hospital civil en ciudad sudanesa sitiada cerrado

Los médicos en uno de los últimos hospitales funcionales en la sitiada ciudad sudanesa de el-Fasher dicen que se han visto obligados a cerrar las instalaciones después de que fuera atacado. El hospital ha sido apoyado por la organización benéfica médica Médecins Sans Frontières (MSF), que lo había descrito como el único que quedaba en el-Fasher donde los civiles heridos podían recibir tratamiento. Durante varios días ha habido informes de proyectiles impactando en el Hospital del Sur de la ciudad, causando lesiones y muertes. Pero ahora testigos presenciales dicen que combatientes de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) han ingresado a las instalaciones. El sábado, se acercaron al hospital y abrieron fuego, saqueando medicamentos y equipos médicos, robando una ambulancia y agrediendo al personal. “Debido al caos, nuestro equipo no pudo verificar si había muertos o heridos”, dijo el jefe interino de la misión de la organización benéfica en Sudán, Maximilien Kowalski, a BBC Newsday. “El hospital está muy cerca del frente, por lo que permanecerá cerrado por ahora”. Los suministros de combustible, electricidad y agua aún no funcionan en un hospital deteriorado cercano donde MSF está teniendo que trasladar sus operaciones en el-Fasher, dice el Sr. Kowalski, dejando a los civiles heridos sin ningún lugar a donde ir durante al menos una semana. El ataque del sábado es otra señal de que no hay reglas en la guerra civil sudanesa. Se estima que más de 15,000 personas han sido asesinadas desde que comenzó el conflicto en abril de 2023, mientras que casi nueve millones han sido obligadas a huir de sus hogares, más que en cualquier otro conflicto en el mundo. Las agencias de la ONU dicen que los enfrentamientos han desencadenado la crisis de desplazamiento más grande del mundo y que millones se enfrentan a una catástrofe de hambre como resultado. Los grupos armados han sido acusados de abusos generalizados contra los civiles.