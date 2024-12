Último cirujano de huesos en el norte de Gaza asesinado, dicen los palestinos

Un doctor, creído ser el último cirujano ortopédico en el norte de Gaza, ha sido asesinado en un ataque israelí, según funcionarios palestinos. Dr Sayeed Joudeh falleció el jueves mientras se dirigía al trabajo. Era cirujano en los hospitales Kamal Adwan y al-Awda en el norte de Gaza. El ejército israelí dijo que desconocía el incidente, pero que estaba investigando. El abuelo había salido de su retiro para ayudar durante la guerra. El mes pasado, hablando en una conferencia de prensa en el Hospital Kamal Adwan, sostuvo un cartel que decía “Save US”. No funcionó. “En su camino al Hospital al-Awda para evaluar a un paciente, uno de los tanques le disparó directamente”, según el Dr. Hussam Abu Safiya, director del Hospital Kamal Adwan. “Lamentablemente, fue asesinado instantáneamente”. Pero algunos testigos dicen que el Dr. Joudeh fue tiroteado por un dron. Israel no permite a los periodistas extranjeros acceso sin restricciones a Gaza. Pero desde Jerusalén, hablé con Louise Wateridge de la principal agencia de ayuda de las Naciones Unidas en Gaza. “Es devastador para su familia. Es devastador para la gente en el norte que depende de tan pocos médicos”, dijo la Sra. Wateridge. “Los hospitales en la Franja de Gaza ya no son hospitales”, dijo. “No hay sanidad. Hay apenas médicos. No hay equipo médico. Los pacientes están muriendo innecesariamente”. La Sra. Wateridge describió la situación humanitaria en Gaza como apocalíptica. Durante más de dos meses, gran parte del norte de Gaza ha estado bajo asedio y bombardeo israelí. Israel dice que está apuntando a operativos de Hamas que se han estado reagrupando allí. Gran parte de Gaza está en ruinas después de los ataques aéreos que Israel dice que están dirigidos a Hamas y a la Jihad Islámica. El 7 de octubre del año pasado, Hamas lanzó un ataque en el sur de Israel que mató a 1.200 personas y tomó 251 rehenes. En represalia, Israel lanzó una operación masiva dentro de la Franja de Gaza con el objetivo declarado de eliminar a Hamas. Hasta ahora, al menos 44,875 personas han muerto y más de 100,000 han resultado heridas, la mayoría civiles, dice el ministerio de salud dirigido por Hamas. Las Naciones Unidas consideran estas cifras fiables. Al menos 30 de ellos fueron asesinados, y otros 50 resultaron heridos, en un ataque israelí a una oficina de correos convertida en refugio para personas desplazadas en Gaza central el jueves por la noche, según médicos locales. Los lugareños dicen que los gazatíes desplazados por el conflicto de 14 meses se refugiaban allí y que muchos miembros de una extensa familia habían muerto. El ejército israelí dijo que estaba apuntando a un miembro sénior de la Jihad Islámica detrás de ataques a civiles y tropas israelíes. Acusó al grupo armado de utilizar a los civiles de Gaza como escudos humanos para sus actividades.