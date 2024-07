Últimas betas de iOS 18 y tvOS 18 añaden la función de Apple TV InSight

Con las terceras versiones beta de iOS 18, iPadOS 18 y tvOS 18, Apple ha añadido InSight a la aplicación Apple TV. InSight fue anunciado como una nueva incorporación en las últimas actualizaciones de software en la WWDC, pero no estaba implementado en betas anteriores.

Disponible para algunos programas y películas de Apple TV+, InSight proporciona detalles sobre los actores en cada escena y cualquier música que se esté reproduciendo. InSight se encuentra en la parte inferior de la interfaz de la aplicación ‌Apple TV‌ cuando se reproduce un programa y se actualiza dinámicamente.

Los nombres de los actores se muestran en una lista y, si se toca en uno, el programa se mueve a la función de imagen en imagen y la aplicación de TV muestra otros programas y películas en las que ha participado esa persona. Al tocar en el nombre de una canción, se agrega a una sección de “Canciones Guardadas” en Apple Music.

InSight es particularmente útil en un ‌Apple TV‌ que ejecute tvOS 18 porque si conectas un iPhone con ‌iOS 18‌, puedes ver la información de InSight en la aplicación Remota sin interrumpir el programa o película.

InSight es similar a la función X-Ray de Amazon disponible para el contenido de Prime Video, pero no proporciona curiosidades ni información completa sobre el elenco. A día de hoy, InSight no está disponible para todos los programas de ‌Apple TV+‌ y parece estar limitado a series más recientes. Es probable que Apple lleve la función a más contenido antes del lanzamiento de ‌iOS 18‌, ‌iPadOS 18‌ y tvOS 18.

Historias Populares

10 Razones para Esperar el iPhone 17 del Próximo Año

La hoja de ruta de desarrollo del iPhone de Apple se extiende varios años hacia el futuro y la empresa trabaja continuamente con proveedores en varios modelos de iPhone sucesivos simultáneamente, por eso a veces obtenemos filtraciones de funciones rumoreadas con tanta antelación al lanzamiento. La serie iPhone 17 no es diferente, y ya tenemos una idea de lo que esperar de la alineación de smartphones de Apple en 2025. Si planeas omitir…

iPhone 17 ‘Slim’: Todo lo que Sabemos Hasta Ahora

En 2025, se espera que Apple deje de producir el dispositivo iPhone “Plus” en su alineamiento del iPhone 17 para dar paso a un iPhone “Slim” – aunque puede que en realidad no se llame así cuando debute en el otoño del próximo año. A pesar de que la presentación de la serie iPhone 16 todavía está a más de dos meses de distancia, si consideramos que conocimos sobre pantallas más grandes en los modelos iPhone 16 Pro allá por mayo de 2023, los rumores…

Todo lo Nuevo en iOS 18 Beta 3

Con las terceras versiones beta de iOS 18 y iPadOS 18 que Apple lanzó hoy, hay ajustes adicionales en varias funciones como iconos de Modo Oscuro, la aplicación Fotos, emojis en Mensajes y más, con Apple pareciendo prepararse para el lanzamiento de Apple Intelligence. Apple seguirá actualizando iOS 18‌ a lo largo de los próximos meses, refinando la beta antes de su lanzamiento….

Filtración de Apple Confirma Cuatro Modelos de iPhone 16 con el Mismo Chip A18

Código descubierto en la parte trasera de Apple por Nicolás Alvarez y compartido con MacRumors confirma los planes de Apple para lanzar cuatro modelos de iPhone 16 este año, e indica que los dispositivos tendrán todos el mismo chip de la serie A. Hay menciones de nuevos números de modelo que no están asociados con iPhones existentes y que siguen el esquema de numeración que Apple utiliza para sus dispositivos insignia. El código…

Best Buy Ofrece hasta $500 de Descuento en MacBook Pro M3 en Nueva Venta

Best Buy este fin de semana está ofreciendo una gran selección de descuentos en los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas de finales de 2023 de Apple, con hasta $500 de descuento en modelos seleccionados. Estas ofertas están disponibles para todos los compradores y no requieren una membresía My Best Buy Plus o Total. Nota: MacRumors es un socio afiliado de Best Buy. Cuando haces clic en un enlace y realizas una compra, podemos recibir un pequeño pago, lo que ayuda…