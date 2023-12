Ukrnafta libera una producción diaria adicional de 50 toneladas de petróleo con el lanzamiento de un nuevo pozo en el este de Ucrania.

Ukrnafta ha puesto en marcha un pozo de petróleo de alto rendimiento en el este de Ucrania, aumentando su producción diaria de petróleo en impresionantes 51.4 toneladas. La tasa de flujo inicial del petróleo extraído es notablemente libre de agua, lo que marca un logro significativo para la empresa.

Ukrnafta implementó técnicas de vanguardia durante el proceso de perforación, incluyendo el uso de un fluido de perforación especialmente formulado basado en una composición fundamental. Este enfoque innovador se aplicó hasta una profundidad de 2013 metros, según el servicio de prensa de Ukrnafta. Este fluido de perforación avanzado no solo contribuyó a la reducción del coeficiente de cavernosidad del pozo, sino que también resultó en ahorros sustanciales en reactivos químicos y materiales, ascendiendo a millones de grivnas.

Lea también: Ukrnafta obtendrá una nueva junta de supervisión para finales de 2023

El CEO de Ukrnafta, Serhiy Koretsky, brindó información sobre el proyecto: “La profundidad total del nuevo pozo de exploración alcanza impresionantes 2919 metros. La tasa de flujo inicial, que es de 51.4 toneladas por día, consiste prácticamente en petróleo libre de agua, con un contenido mínimo de 2-3% de agua.”

Lea también: Ukrnafta planea lanzar una red de gasolineras y duplicar la producción

Koretsky dijo que el prometedor yacimiento fue descubierto dentro de las formaciones de Serpukhiv, identificadas entre 2,894 y 2,898 metros. La sección del pozo descubrió tres depósitos prospectivos adicionales dentro de las formaciones de Serpukhiv y Bashkir. En consecuencia, después de explorar estos depósitos subyacentes, la compañía planea perforar una sección horizontal del pozo para aprovechar las reservas de petróleo en las formaciones de Bashkir.

¡Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. Apóyanos con una donación única, o conviértete en un Patrón!

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine