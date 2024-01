Ucrania y Polonia deberían convertirse en aliados cercanos dentro de la UE, dice el Ministro de Relaciones Exteriores Kuleba.

Después de que Ucrania ingrese a la UE, Kyiv y Varsovia deberían explorar la posibilidad de formar una alianza dentro del bloque, dijo el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, al medio polaco Uklad Sil el 14 de enero.

El funcionario sugirió que tal alianza sería beneficiosa tanto para Ucrania como para Polonia.

“De qué necesitamos hablar, sobre qué necesitamos empezar a pensar, es sobre una alianza ucraniano-polaca dentro de la Unión Europea”, dijo Kuleba.

“Porque seremos dos jugadores muy fuertes. Haremos a Polonia más fuerte, y Polonia nos hará más fuertes.”

Mientras tanto, los dos países necesitan abordar los problemas actuales que enfrentan, como el bloqueo de la frontera ucraniana por parte de agricultores y camioneros polacos, que se oponen a la creciente importación de granos ucranianos.

“Cuanto más nos adentremos en las negociaciones sobre la adhesión [de Ucrania a la UE], más surgirán estos problemas desde diferentes lados”, agrega el ministro.

“Polacos y ucranianos deben evitar que estas tensiones se conviertan en un problema y resolverlas rápida y amigablemente, dado que no hemos logrado evitar su ocurrencia en primer lugar.”

El 13 de enero, el Primer Ministro polaco Donald Tusk afirmó que no permitiría que nadie en su gobierno construyera una plataforma política en base a sentimientos “anti-ucranianos”.

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine