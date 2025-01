Ucrania se prepara para el regreso de Trump.

¿Podría ser este el año, como ha prometido el presidente electo Donald J. Trump, en el que la guerra de Rusia contra Ucrania llegue a su fin? p>

La posibilidad de paz provoca “lágrimas en mis ojos”, dijo Valeria, de 30 años, profesora de inglés del este de Ucrania. p>

Mientras el Sr. Trump se prepara para regresar a la Casa Blanca el lunes, promete paz en Ucrania, pero no ofrece públicamente ninguna estrategia sobre cómo lograrlo, aparte de su deseo declarado de reunirse con el presidente Vladimir V. Putin de Rusia. Por lo tanto, los ucranianos solo pueden adivinar qué traerán los próximos meses.

Nadie, dijo Valeria, desea la paz más que los ucranianos. Pero habiendo sufrido tantas pérdidas, con cientos de miles de muertos y heridos, los ucranianos no aceptarán la paz a cualquier precio, dijo. Pidió que no se use su apellido por temor a la seguridad de su padre, que aún vive bajo la ocupación rusa. p>

“Europa y América deben recordar que cualquier cese del fuego o negociación solo será legítimo si respetan los sacrificios hechos por los ucranianos y garantizan un futuro justo, seguro e independiente para Ucrania”, dijo.

Desde que el Sr. Trump ganó la reelección en noviembre, The New York Times ha hablado con docenas de ucranianos, soldados en el frente, aldeanos obligados a huir de sus hogares y personas en ciudades muy alejadas del campo de batalla pero sujetas a bombardeos de misiles, sobre sus esperanzas y temores antes de su inauguración.

Muchas personas se sienten frustradas, amargadas por lo que algunos ven como un enfoque demasiado cauteloso por parte de la administración Biden, y habiendo soportado meses de retrasos en la recepción de asistencia militar estadounidense el año pasado después de que se detuvo en el Congreso. La guerra sigue en marcha, con Ucrania enfrentando a un poderoso oponente y dependiendo profundamente del apoyo militar estadounidense.

La mayoría está de acuerdo en que la administración Trump traerá un cambio. Pero muchos se preocupan de que el cambio no sea bueno, especialmente si se retiene la ayuda militar.

“Algunos dicen que este es el fin para Ucrania”, dijo Anna, de 29 años, una artista que pidió no usar su apellido por temor a que los rusos la molestaran en línea. “Pero como lo considero una persona inestable”, dijo de Trump, “no puedo decirlo con certeza.”

“Tengo esperanzas de justicia y de que Rusia enfrentará consecuencias por todo lo que ha hecho”, agregó.

En las líneas del frente, los soldados a menudo dicen que no solo están defendiendo su hogar, sino que están actuando como un escudo que protege al resto de Europa de un régimen ruso revanchista.

El mayor Yaroslav Galas, de 53 años, que sirve en la 128a Brigada de Asalto de Montaña de Transcarpacia, dijo que pensaba que el deseo de Trump de ser visto como un ganador acabaría asegurando que apoye a Ucrania.

“Trump entiende que la victoria de Rusia y la derrota de Ucrania es la derrota de los Estados Unidos y su derrota personal como presidente”, dijo. “Así es cómo el mundo lo vería”.

Andrii, de 44 años, oficial de inteligencia militar que lucha en la región de Kursk de Rusia, dijo que todo ucraniano había experimentado tanto horror que el fin de la guerra no podía llegar lo suficientemente pronto.

“La guerra es aterradora y necesita terminar”, dijo, pidiendo que no se use su apellido de acuerdo con el protocolo militar para los soldados entrevistados en el frente. “Tal vez Trump haga algo al respecto.”

Pero si Trump retiene el soporte militar como una forma de presionar a Kiev para aceptar un mal acuerdo, dijo, puede que no salga como él espera.

“Será malo”, dijo. “Se convertirá en una guerra de guerrillas.”

“No nos rendiremos”, dijo. “Morirán muchas personas buenas.”

Andrii era un empresario local en la ciudad fronteriza de Sumy cuando los rusos atravesaron en febrero de 2022. Escondió a sus cuatro hijos, dijo, recogió un arma y apenas la ha soltado desde entonces.

“Nos organizamos y comenzamos a rechazarlos”, dijo. “Los expulsamos de la ciudad, establecimos controles y no lograron pasar. No había gobierno, solo personas comunes que se organizaban y lo hacían.”

Si bien las luchas políticas y las tensiones sociales dentro de Ucrania han crecido desde el comienzo de la guerra, cree que las personas se unirían nuevamente en caso de un colapso catastrófico del frente.

En un cementerio en las afueras de Sumy este mes, fila tras fila de banderas ucranianas azules y doradas ondeaban en un viento frío.

Kateryna Zakharuk, de 25 años, se sentó junto a la tumba de su esposo, Ivan.

Cuando su aldea fue ocupada por las fuerzas rusas en los primeros días de la guerra, se unió con amigos para luchar detrás de las líneas enemigas, quemando depósitos de municiones rusos e incluso capturando a un prisionero, dijo.

Los rusos fueron expulsados al otro lado de la frontera, e Ivan se unió al ejército. Fue asesinado el 17 de febrero de 2024.

La Sra. Zakharuk visita su tumba cada semana, dijo.

“El hermano de mi amiga, que también era amigo de Ivan, está enterrado allí”, señaló a la lápida. “Mi pariente está enterrado allá. Un niño de mi pueblo está enterrado justo allí. Hay tantas personas familiares aquí”.

Ella ha visto cómo las fuerzas rusas han arrasado ciudades enteras, dejando solo cenizas, y se preocupa de que Sumy pueda sufrir el mismo destino sin el apoyo estadounidense.

“No solo se arruinan vidas humanas”, dijo, “sino que todos los recuerdos se destruyen”.

Valeria, la profesora de inglés, dijo que su ciudad natal ya había sido devastada. Su familia es de Kreminna, en el este de Ucrania, que ha sido ocupada por las fuerzas rusas desde el principio de la guerra.

Su padre todavía está allí; no lo ha visto en años.

“No sé si alguna vez lo volveré a ver”, dijo. “Por cínico que suene, incluso si está vivo, parte de mí ya se ha despedido de él.”

Dijo que no sabía lo que haría Trump, pero esperaba que Ucrania “tuviera la voz principal en decisiones tan serias como nuestro futuro, especialmente en asuntos de guerra y paz”.

“Desafortunadamente”, dijo, “hay un creciente sentido de que el destino de los ciudadanos ucranianos a menudo se discute sin nuestra participación”.

Liubov Sholudko y Anna Lukinova contribuyeron con la información. p>