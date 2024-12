Ucrania renunció a sus armas nucleares en 1994. Ahora se pregunta por qué.

Mirando más adelante, algunas personas en Ucrania sugieren que un país serio sobre defenderse no puede descartar un regreso a las armas nucleares, especialmente cuando su aliado más importante, Estados Unidos, puede resultar poco confiable en el futuro cercano.

El mes pasado, funcionarios negaron informes de que un documento circulando en el Ministerio de Defensa había sugerido que un dispositivo nuclear simple podría desarrollarse en cuestión de meses.

Claramente no está en la agenda ahora, pero Alina Frolova, ex subsecretaria de Defensa, dice que la filtración puede no haber sido accidental.

“Esa obviamente es una opción que se está discutiendo en Ucrania, entre los expertos”, dice.

“En caso de que veamos que no tenemos apoyo y estamos perdiendo esta guerra y necesitamos proteger a nuestra gente… creo que podría ser una opción.”

Es difícil ver que las armas nucleares regresen pronto a los desiertos nevados de Pervomais’k.

Solo uno de los silos de mando de 30 metros de profundidad de la base permanece intacto, conservado tal como estaba cuando se completó en 1979.

Es una estructura fuertemente fortificada, construida para resistir un ataque nuclear, con puertas de acero pesado y túneles subterráneos que la conectan con el resto de la base.

En una pequeña y estrecha sala de control en la parte inferior, accesible por un ascensor aún más estrecho, se recibirían, descifrarían y ejecutarían órdenes codificadas para lanzar misiles balísticos intercontinentales.

Oleksandr Sushchenko, ex técnico de misiles, muestra cómo dos operadores habrían girado la llave y presionado el botón (gris, no rojo), antes de reproducir una simulación de video al estilo de Hollywood de un intercambio nuclear global masivo.

Es un poco cómico, pero también profundamente sobrio.

Desembarazarse de los ICBM más grandes, dice Oleksandr, tuvo claramente sentido. A mediados de la década de 1990, Estados Unidos ya no era el enemigo.

Pero el arsenal nuclear de Ucrania incluía una variedad de armas tácticas, con alcances entre 100 y 1,000km.

“Resultó que el enemigo estaba mucho más cerca”, dice Oleksandr.

“Podríamos haber mantenido algunas docenas de cabezas nucleares tácticas. Eso habría garantizado la seguridad de nuestro país.”