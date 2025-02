Ucrania Promete un rápido acuerdo para minerales mientras Trump excluye a Kyiv de las negociaciones de paz

El presidente Volodymyr Zelensky dijo el jueves que Ucrania trabajará “rápida y muy sensatamente” en un acuerdo que otorgue a los Estados Unidos acceso a sus recursos naturales, en un aparente gesto para reducir las tensiones que habían surgido con el presidente Trump sobre el acuerdo. Kyiv se ha centrado en fortalecer su posición negociadora a medida que los Estados Unidos y Rusia abren conversaciones para poner fin a la guerra, con o sin la participación de Ucrania. En una ráfaga de diplomacia el jueves y viernes, el Sr. Zelensky habló con media docena de líderes en Europa y Canadá para reforzar otras fuentes de apoyo. Sin embargo, mientras lo hacía, el Sr. Trump dijo en una entrevista de radio el viernes que el presidente ucraniano no necesitaba participar en las conversaciones destinadas a poner fin al conflicto en su territorio. “No creo que sea muy importante estar en reuniones, para ser honesto contigo, ha estado allí durante tres años”, dijo Trump a Brian Kilmeade, el presentador de Fox News, añadiendo que había estado viendo a Zelensky “negociar sin cartas”. “Y te cansa”, dijo Trump. “Simplemente te cansas. Y lo he tenido”. Kyiv y Moscú mantuvieron conversaciones directas al principio de la invasión, pero desde abril de 2022 solo han negociado intercambios de prisioneros de guerra y para devolver a los niños ucranianos de Rusia. La idea de intercambiar recursos naturales por asistencia de Estados Unidos fue propuesta por primera vez por Ucrania, pero el Sr. Zelensky se negó cuando la propuesta de Estados Unidos sugirió que Kyiv proporcionara acceso a las ganancias del 50% de los minerales y recursos energéticos del país. El Sr. Zelensky también se opuso a que el acuerdo no incluyera compromisos de seguridad estadounidenses. Varios asesores de Zelensky creen que una nueva versión del acuerdo en discusión el jueves aborda esas preocupaciones, y ahora han aconsejado a Zelensky que lo firme, dijo una persona familiarizada con las discusiones en el gobierno ucraniano sobre la propuesta de Estados Unidos el viernes. El cambio en la postura de algunos funcionarios ucranianos sobre el acuerdo fue informado por primera vez por Axios. Las conversaciones se paralizaron la semana pasada después de que Zelensky se negara a firmar inmediatamente una versión presentada por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en una visita a Kyiv. Trump respondió con una diatriba contra la posición moral de Zelensky en el conflicto, diciendo falsamente que los líderes ucranianos iniciaron la guerra total que comenzó en 2022 con la invasión de Rusia a Ucrania. Zelensky, a su vez, dijo que Trump vivía en una “red de desinformación”. Sin embargo, la presión de Estados Unidos sobre Kyiv continuó. El jueves, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, dijo en una entrevista en Fox & Friends que el liderazgo ucraniano necesitaba “calmarse y echar un vistazo y firmar ese acuerdo”. Zelensky sugirió que las conversaciones estaban progresando en un discurso nocturno a los ucranianos el jueves, después de una reunión en Kyiv con el enviado de la administración Trump a Ucrania y Rusia, el general Keith Kellogg, diciendo que era “una reunión que restaura la esperanza”. No ofreció detalles sobre un posible acuerdo de recursos naturales, aparte de decir que “la economía y la seguridad siempre deben ir de la mano” y que su interés era asegurar un acuerdo duradero con Estados Unidos. El gobierno ucraniano ha perseguido simultáneamente una ráfaga de diplomacia con Europa, con la esperanza de que Europa pueda proporcionar compromisos de seguridad o ayuda militar para llenar los vacíos si Estados Unidos retiene el apoyo. Zelensky y otros funcionarios ucranianos conceden que las naciones europeas no pueden reemplazar completamente el amplio abanico de asistencia militar e inteligencia que Estados Unidos proporciona a Ucrania, pero han sido alentados por las discusiones sobre la formación de una fuerza europea de mantenimiento de la paz para hacer cumplir un alto el fuego. El jueves, Zelensky habló por teléfono con cinco líderes europeos, de Francia, Reino Unido, Noruega, Dinamarca y Finlandia, y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el viernes con el presidente de Polonia, Andrzej Duda. En los nueve días desde que Trump abrió negociaciones con Rusia en una llamada telefónica con el presidente Vladimir V. Putin el 12 de febrero, Zelensky se ha reunido o ha hablado por teléfono con líderes europeos al menos nueve veces. Se programó una visita para el lunes del primer ministro de España, Pedro Sánchez. Y Macron y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, seguirán presionando el caso de Ucrania en visitas planeadas a Washington la próxima semana, donde se espera que presenten a la administración Trump lo que Europa y el Reino Unido pueden proporcionar a Ucrania y dejen claro lo que aún se necesita de Estados Unidos.