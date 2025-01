Ucrania pone fin al tránsito de gas ruso a Europa en un evento histórico.

La transitación de gas ruso a través de Ucrania hacia Europa ha sido suspendida como se había planeado, informaron las autoridades el Día de Año Nuevo. Gazprom de Rusia no tiene medios legales o técnicos para bombear gas a través de Ucrania después de que Kiev permitió que el contrato existente expirara el miércoles, escribió la compañía en Telegram. Por lo tanto, la transitación ha sido suspendida desde las 6 am (0500 GMT). El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo el miércoles que la suspensión del flujo de gas natural ruso a través de Ucrania hacia Europa representa una derrota significativa para Moscú. Zelensky dijo que cuando el presidente ruso Vladimir Putin asumió el cargo por primera vez hace más de 25 años, la transitación de gas a través de Ucrania hacia Europa representaba más de 130 mil millones de metros cúbicos anualmente. “Hoy, la transitación de gas ruso es [cero]. Esta es una de las mayores derrotas de Moscú”, escribió Zelensky en Telegram. El ministro de Energía de Ucrania, Herman Halushchenko, calificó la detención de la transitación de gas ruso a través del país afectado por la guerra como un “evento histórico”. “Rusia está perdiendo mercados, sufrirá pérdidas financieras”, dijo. Bajo el contrato, Ucrania también recaudó durante mucho tiempo miles de millones en tarifas de transitación. Pero Halushchenko dijo que la red de transmisión de gas había sido preparada para la parada de la entrega, con la ayuda de la UE, que buscaba alternativas al gas ruso después de que Moscú lanzara su invasión a gran escala. La acción de Kiev significa que Eslovaquia ya no recibe gas ruso a través de este gasoducto. Eslovaquia, un estado miembro de la UE y la OTAN que limita con Ucrania, ha amenazado a Kiev con consecuencias por tomar esta medida. La validez del contrato firmado el 30 de diciembre de 2019, expiró esta mañana, dijo Gazprom, señalando que la parte ucraniana se negó repetidamente a extender el contrato. Kiev dijo que ya no permitirá la transitación de gas ruso a través de su territorio para negar a Moscú miles de millones de dólares en ingresos que están siendo utilizados para financiar la guerra en Ucrania. El gobierno eslovaco criticó a Kiev por la decisión, aunque aseguró a la población que sus instalaciones de almacenamiento de gas están al 100% de su capacidad, con reservas suficientes para el período de invierno. El primer ministro Robert Fico, a quien los críticos acusan de tener una postura pro-rusa, amenazó a su vez con detener el suministro de electricidad desde Eslovaquia hacia Ucrania. Fico sigue siendo uno de los oponentes más fuertes de la UE a la ayuda militar a Ucrania. Moldavia también se vería afectada por la prohibición de transitación ucraniana. Sin embargo, Gazprom ya había decidido dejar de entregar gas a la antigua república soviética, donde las fuerzas proeuropeas y prorrusas están luchando por el poder, debido a supuestas deudas. El gobierno moldavo ha negado deber a Gazprom una deuda de $790 millones. A pesar de la detención del suministro, el gas ruso sigue llegando a la UE a través de otras rutas, incluidos los gasoductos TurkStream y Blue Stream tendidos en el Mar Negro. TurkStream, por ejemplo, suministra no solo a Turquía sino también al sudeste de Europa. Analistas energéticos rusos recientemente dijeron que Gazprom podría aumentar sus entregas a través de los gasoductos en 4 mil a 6 mil millones de metros cúbicos por año. Incluso ahora, Rusia sigue obteniendo miles de millones de sus exportaciones de gas hacia estados individuales de la UE, incluida Hungría. Moscú también ha estado incrementando recientemente las exportaciones a China en particular.