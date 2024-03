Ucrania nombrará a un ex jefe del ejército como embajador en el Reino Unido.

El exjefe de las fuerzas armadas de Ucrania será nombrado como embajador del país en el Reino Unido.

Valerii Zaluzhnyi fue destituido por el presidente Volodymyr Zelensky el mes pasado en lo que fue el mayor cambio en el liderazgo militar de Ucrania desde la invasión a gran escala de Rusia.

El general ucraniano había liderado el esfuerzo de guerra desde 2022.

Se le había considerado como un potencial rival político para el Sr. Zelensky, y era popular entre los soldados.

Ucrania no ha tenido un embajador en el Reino Unido desde que el Sr. Zelensky despidió al ex embajador Vadym Prystaiko en julio de 2023 después de que criticara públicamente al presidente.

El jueves, el ministerio de relaciones exteriores de Ucrania anunció que el presidente había aprobado el cambio del ex comandante en jefe para convertirse en el próximo embajador de Ucrania en el Reino Unido.

El ministerio de relaciones exteriores añadió que se había enviado una solicitud al Reino Unido para finalizar el traslado del Gral. Zaluzhnyi.

Al anunciar su nombramiento, el Sr. Zelensky afirmó que el ex general le había dicho que la diplomacia “es la dirección que le gustaría tomar”.

Todavía hay algunas aprobaciones formales pendientes, pero la BBC entiende que el Gral. Zaluzhnyi ha aceptado su nuevo rol como embajador en el Reino Unido. Esto significa que probablemente estará basado en la capital de un aliado cálido de Ucrania, mientras representa la agenda de su líder.

Esto crucialmente también significa que no estará desviando el apoyo lejos del presidente en casa, ya que su jefe está tratando de equilibrar la movilización de miles de hombres mientras protege la economía ucraniana. Eso requiere un frente unido.

El líder ucraniano había afirmado en el momento del despido del Gral. Zaluzhnyi que era necesario “renovar” el liderazgo dentro de los rangos militares, pero añadió que el general bienvenido podría “seguir en el equipo”.

Reemplazándolo en el cargo el mes pasado fue el general de batalla Oleksandr Syrskyi, a quien el Sr. Zelensky describió en el momento de su nombramiento como con experiencia tanto ofensiva como defensiva.

La decisión de remover al Gral. Zaluzhnyi llegó en un momento en que el soldado profesional estaba disfrutando de mayores niveles de aprobación que el propio Sr. Zelensky, lo que generó especulaciones sobre una posible ruptura entre los dos hombres.

No está claro si este nuevo nombramiento es una recompensa por el servicio previo del Sr. Zaluzhnyi, o si se trata de algún juego político. Vale la pena recordar que el ex jefe del ejército no tiene experiencia diplomática.

La falta de experiencia, sin embargo, no detuvo al Sr. Zelensky cuando fue elegido presidente en 2019 después de pasar la mayor parte de su carrera como comediante.

En Ucrania, la política puede ser menos acerca de los partidos y sus manifiestos, y más sobre el líder y su carisma.