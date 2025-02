Ucrania no fue invitada a las conversaciones de paz entre Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudita, según una fuente.

Kyiv no ha sido invitado a las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia destinadas a poner fin a la guerra en Ucrania, según una fuente del gobierno ucraniano. El enviado especial de Estados Unidos a Ucrania, Keith Kellogg, había dicho que Kyiv estaría involucrado en las conversaciones del lunes en Arabia Saudita, pero la fuente dijo que no habría ninguna delegación presente. Los líderes europeos tampoco han sido invitados a unirse a las discusiones y en su lugar se reunirán el lunes en París en una cumbre organizada rápidamente por el presidente francés, ya que crecen los temores de que el continente esté siendo excluido de las negociaciones. Los encuentros separados siguen a una semana turbulenta en la que Washington ha señalado un cambio drástico en su enfoque hacia la guerra en Ucrania. El enviado de Medio Oriente de la Casa Blanca, Steve Witkoff, confirmó que viajaba a Arabia Saudita el domingo por la noche para las primeras conversaciones cara a cara entre Estados Unidos y Rusia para poner fin al conflicto. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, también se reunirán con negociadores rusos allí, menos de una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuviera una llamada telefónica con el líder de Rusia, Vladimir Putin. La llamada del miércoles puso fin a un congelamiento de tres años en los contactos directos entre Moscú y Washington. Zelensky ha descartado repetidamente aceptar un acuerdo de paz negociado sin la presencia de Ucrania, diciendo a la cadena de televisión estadounidense NBC el domingo que “nunca aceptaría ninguna decisión entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania, nunca”. Witkoff dijo que los funcionarios de Estados Unidos estaban hablando por separado con funcionarios ucranianos y que era “parte de las conversaciones”, pero no indicó si esperaba que Kyiv estuviera presente en Arabia Saudita. Mientras tanto, Rubio restó importancia a las conversaciones en Arabia Saudita, diciendo que una reunión no resolvería la guerra y que aún no se había establecido un proceso de negociación formal que mediara entre Ucrania, Rusia y terceros países. Sin embargo, le dijo a “CBS News” que los próximos días determinarían si Putin estaba realmente comprometido con lograr la paz. Es en este contexto que un grupo de líderes europeos, incluidos Keir Starmer del Reino Unido, el secretario general de la OTAN Mark Rutte, la canciller de Alemania Olaf Scholz y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, se reunirán en París. Un comunicado recibido por “CBS News”, el socio estadounidense de la BBC, confirmó que el presidente francés, Emmanuel Macron, mantendrá una reunión informal por la tarde sobre Ucrania y la seguridad europea. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, dijo que la cumbre no debería ser “sobredramatizada”. El enviado de Estados Unidos a Ucrania, Kellogg, había descartado previamente las preocupaciones sobre que Europa no fuera invitada a Arabia Saudita, argumentando que las negociaciones anteriores habían fracasado debido a la participación de demasiadas partes. “Puede ser como tiza en la pizarra, puede ser un poco molesto, pero les estoy diciendo algo que es realmente bastante honesto”, dijo el sábado. Los encuentros marcan una aceleración en los esfuerzos de Trump por lograr un final rápido a la guerra. La Casa Blanca dijo que el presidente de Estados Unidos había mantenido una llamada telefónica “larga” con el presidente ruso, Vladimir Putin, el miércoles, después de lo cual Trump dijo que las negociaciones para detener la “ridícula guerra” en Ucrania comenzarían inmediatamente. También dijo que no era “práctico” que Ucrania se uniera a la OTAN y que era “poco probable” que pudiera regresar a sus fronteras de preinvasión de 2014. Ucrania ha llamado repetidamente a ser miembro de la OTAN y ha rechazado ceder territorio como parte de cualquier acuerdo de paz. La postura de Trump también ha sido eco por su secretario de Defensa, alimentando la alarma europea de que Estados Unidos podría estar haciendo concesiones a Rusia antes de que se negocie cualquier acuerdo de paz. Pete Hegseth también dijo que las naciones europeas deben proporcionar la “abrumadora” parte del financiamiento para Ucrania, afirmando que Estados Unidos ya no “tolerará una relación desequilibrada” con sus aliados. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, también dijo en la Conferencia de Seguridad de Múnich el viernes que Europa debe “dar un paso adelante de manera importante para proveer su propia defensa”, en un discurso en gran parte dedicado a criticar las democracias europeas. Zelensky pidió el sábado la creación de un ejército europeo, argumentando que el continente ya no podía contar con Washington. Mientras tanto, la guerra en Ucrania continuó el domingo, con Zelensky diciendo que un ataque ruso había dejado al menos 100,000 personas sin energía en Mykolaiv. Dijo que las casas estaban sin calefacción después de un ataque con drones en la “infraestructura crítica” de la ciudad. Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022, después de haberse apoderado previamente de Crimea y parte de la región este de Donbás en 2014.