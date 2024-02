Ucrania lucha tenazmente en tierra, pero golpea repetidamente a Rusia en el mar.

Ucrania ha reclamado otro golpe a la armada rusa, diciendo que hundió un barco de asalto el miércoles.

Sin una armada propia, Ucrania ha utilizado drones y misiles para compensar el poder naval de Rusia.

Las victorias son un punto brillante en un tiempo, por lo demás, sombrío para el ejército de Ucrania.

Ucrania puede estar luchando para contrarrestar los avances de Rusia en el campo de batalla, pero continúa logrando resultados asombrosos en su campaña en el Mar Negro.

La inteligencia militar de Ucrania dijo que utilizó drones navales la semana pasada para hundir el barco de asalto ruso César Kunikov cerca de Crimea ocupada.

Imágenes del ataque nocturno mostraron drones avanzando hacia el barco y luego una enorme columna de humo elevándose desde el barco.

El Ministerio de Defensa de Rusia no ha comentado sobre el ataque reivindicado y no respondió a una solicitud de comentarios de Business Insider.

Si se confirma, marcaría el golpe veinticinco en una notable racha de victorias que Ucrania le dijo a CNN representa la deshabilitación de un tercio completo de la Flota del Mar Negro de Rusia.

Esto es aún más impresionante dado que la armada de Ucrania casi dejó de existir después de la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014.

En el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en 2022, Ucrania hundió su barco insignia restante, el Hetman Sahaidachny, para evitar que cayera en manos enemigas.

Sin embargo, Ucrania ha golpeado repetidamente a la Flota del Mar Negro de Rusia, así como al corazón de su poder naval histórico en esas aguas, el puerto ocupado de Sebastopol en Crimea.

El triunfo más asombroso de Ucrania llegó temprano, en abril de 2022, cuando hundió el buque insignia del Mar Negro de Rusia, el Moscú.

El análisis militar indica que Ucrania ha podido contrarrestar parte del poderío naval de Rusia a través de la innovación y la audacia.

Abajo, pero no vencido

¿El éxito de Ucrania en el Mar Negro es una solución para el estancado avance terrestre de Ucrania?

“No, no lo es”, dijo Michael Kofman, analista del Carnegie Endowment, al podcast “War on the Rocks” en enero. Pero, agregó, “es un punto muy brillante en la historia del año pasado, que por lo demás ha sido un año de oportunidades perdidas.”

Si bien Ucrania no podrá asegurar la victoria sobre Rusia a través de audaces operaciones navales, los ataques desempeñan su papel para mantener la presión, de varias maneras, según los expertos.

Cada vez más, eso significaba que Rusia tuvo que redistribuir parte de su flota desde Sebastopol a puertos menos equipados como Feodosia, en el este de Crimea, y Novorossiysk, en la costa rusa.

El impacto también ha llegado al Kremlin, según Germond.

Los ataques a Crimea y la Flota del Mar Negro “contradicen la narrativa de Putin de que todo está volviendo a la normalidad para la población en Rusia y Crimea”, afirmó.

Lea el artículo original en Business Insider