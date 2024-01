Ucrania logra con éxito el apoyo global y el nuevo pacto del Reino Unido marca un hito para la asociación, dice Zelenskyy.

Ucrania logró mantener la atención internacional en la “batalla por su independencia” en enero, dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, durante su discurso nocturno publicado en Telegram el 27 de enero.

El acuerdo de seguridad firmado en enero con el Reino Unido es un “punto de referencia básico” a seguir en el trabajo con otros países. Ucrania también está manteniendo conversaciones con otros socios, dijo el jefe de Estado.

“A pesar de varios desafíos y muchas dificultades, Ucrania ha logrado mantener la atención internacional en nuestra lucha por la independencia”, dijo Zelenskyy.

“Hemos logrado ser aún más resistentes, que es el principal argumento en la comunicación internacional. Eso es lo que somos capaces de hacer… Y las negociaciones sobre nuevos acuerdos de seguridad están en curso, y no solo con estados en Europa en documentos bilaterales para implementar la Declaración de Seguridad del Grupo de los Siete. Estoy seguro de que pronto habrá nuevos resultados en garantías de seguridad para Ucrania.”

El presidente agregó que Ucrania y Polonia han “reiniciado las relaciones” este mes.

“Tenemos una buena comprensión mutua, tenemos pautas claras, lo que es importante para nuestras sociedades, para nuestros intereses de seguridad”, dijo Zelenskyy.

“Polonia se ha unido a la Declaración de Seguridad del Grupo de los Siete, con un total de 32 países que ya están trabajando con nosotros en esta dirección.”

Se llevó a cabo una reunión en línea en el formato Ramstein el 23 de enero y asistieron más de 50 aliados. La delegación ucraniana incluyó, entre otros, al ministro de Defensa Rustem Umerov, al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Valerii Zaluzhnyi y al jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa, Kyrylo Budanov.

Después de la reunión, el Ministerio de Defensa informó que los socios se comprometieron a ayudar a Ucrania con armas de largo alcance. El ministerio también insinuó buenas noticias con respecto a drones, proyectiles, sistemas de defensa aérea y misiles.

