Ucrania golpea bases aéreas rusas mientras intensifica asalto transfronterizo.

Ucrania ha lanzado un ataque con drones a gran escala a aeródromos militares en Rusia, golpeando y dañando al menos dos a medida que libra un asalto terrestre dentro del país que ha sacudido al Kremlin y ha alterado la narrativa de la guerra.

El Estado Mayor General de Ucrania reportó los ataques el miércoles por la noche, diciendo que los drones golpearon cuatro aeródromos en lo profundo del territorio ruso. Mientras que el asalto fue el último de una serie de ataques con drones ucranianos a bases aéreas rusas lejos del frente de batalla, los analistas dicen que parecía ser uno de los más grandes hasta ahora.

En particular, los ataques se dirigieron a aeródromos cerca de la región de Kursk de Rusia, donde las tropas de Kiev cruzaron la frontera en un ataque sorpresa la semana pasada y han estado avanzando desde entonces.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo el miércoles que Ucrania había lanzado 117 drones en varias regiones rusas, incluidas las que albergaban los aeródromos. No mencionó ningún daño. Sin embargo, imágenes de satélite verificadas por The New York Times mostraron que las bases aéreas rusas en Savasleyka y Borisoglebsk, ubicadas a 400 y 150 millas de la frontera con Ucrania, respectivamente, sufrieron daños.

Las imágenes de satélite mostraron que los ataques destruyeron al menos dos hangares y dañaron un almacén. No estaba claro si se impactó alguna aeronave. Las imágenes de los otros dos aeródromos que el ejército de Ucrania afirmó haber golpeado no mostraron destrucción importante.

Ucrania ha optado por atacar aeródromos rusos con la esperanza de debilitar la capacidad de Moscú para lanzar devastadores ataques aéreos contra tropas y ciudades ucranianas.

Los cuatro aeródromos atacados por el ejército ucraniano albergaban cazabombarderos Su-34, que lanzan potentes bombas planadoras, y aviones de combate Su-35, que Rusia usa para llevar a cabo ataques con misiles.

Los últimos ataques podrían haber sido dirigidos a proteger a las tropas ucranianas que llevan a cabo la ofensiva en la región de Kursk: dos de los aeródromos que fueron golpeados la semana pasada estaban ubicados al este inmediato de la zona. El ejército ucraniano parece tener la intención de mantener el territorio que ha capturado, y los analistas dicen que las posiciones fijas ucranianas serían vulnerables a ataques aéreos rusos.

Los ataques del miércoles fueron llevados a cabo con drones ucranianos: los aliados occidentales han impuesto restricciones sobre el uso de sus armas dentro de Rusia por temor a que hacerlo pueda escalar la guerra. Ucrania continúa apelando para que se levanten esas restricciones.

“Nuestros drones ucranianos funcionan exactamente como deberían. Pero hay cosas que no se pueden hacer solo con drones”, dijo el presidente Volodymyr Zelensky en su discurso nocturno del miércoles. “Necesitamos otras armas: armas de misiles”.

Las capacidades de ataque a larga distancia de Ucrania consisten en una mezcla de drones producidos internamente que pueden volar largas distancias y misiles potentes suministrados por socios. Ucrania ha usado los drones para atacar en Rusia y los misiles para atacar bases militares en territorio ocupado por Rusia.

La semana pasada, Ucrania dijo que golpeó un aeródromo ruso en Lipetsk, en el oeste de Rusia. Imágenes de satélite revisadas por The New York Times y el Institute for the Study of War, un grupo de expertos con sede en Washington, mostraron daños en los depósitos de municiones aparentes. El ejército ucraniano dijo que los almacenes en el aeródromo de Lipetsk contenían más de 700 bombas planeadoras, una afirmación que no pudo confirmarse de forma independiente.

Malachy Browne y Christoph Koettl contribuyeron con el reporte.