Ucrania firmará acuerdo de minerales críticos ‘en el muy corto plazo’, afirma EE. UU.

El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, ha afirmado que Ucrania firmará un acuerdo de minerales críticos con Washington “a muy corto plazo”, incluso cuando Kyiv dice que aún se deben acordar varios puntos clave.

“Bajo [Donald] Trump, esta guerra terminará y terminará pronto”, dijo Waltz a una audiencia en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Maryland el viernes. “Él es el presidente de la paz”.

Trump llamó al líder de Rusia, Vladimir Putin, y al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, la semana pasada en un intento inicial de poner fin al conflicto. Luego envió a altos funcionarios estadounidenses a reunirse con representantes del Kremlin en Arabia Saudita el martes, pero Zelenskyy no fue invitado.

Trump, que esta semana afirmó falsamente que Zelenskyy había iniciado la guerra, elevó aún más el nivel al decir el viernes que el líder de Ucrania no necesitaba estar involucrado en las negociaciones para poner fin a la guerra. También calificó a Zelenskyy de “dictador” en una publicación en redes sociales.

“No creo que sea muy importante estar en las reuniones, francamente”, dijo Trump. “Cuando Zelenskyy dijo que no fue invitado a una reunión, quiero decir que no era una prioridad porque había hecho un trabajo tan malo negociando hasta ahora”.

Ucrania ha solicitado garantías de seguridad a EE.UU., así como a Europa, para asegurar que cualquier acuerdo de paz sea duradero y justo, y disuada a Rusia de usar un alto el fuego para descansar y rearmarse, permitiéndole reanudar su invasión.

Waltz dijo que Zelenskyy quería desarrollar minerales críticos con inversión estadounidense y afirmó que el líder de Ucrania acordaría un trato con Washington, aunque no proporcionó detalles de los términos.

Zelenskyy rechazó la semana pasada una propuesta presentada por el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, durante una visita a Kyiv, diciendo que no estaba en el mejor interés de Ucrania tal como estaba escrita.

El acuerdo propuesto establecía que EE.UU. tomaría posesión de aproximadamente el 50 por ciento de los derechos a las tierras raras y minerales críticos de Ucrania a cambio de asistencia militar pasada, y no contenía ofertas de asistencia futura.

Altos funcionarios ucranianos que vieron la propuesta dijeron al Financial Times que Bessent exigía que Zelenskyy firmara el acuerdo en su presencia.

Los funcionarios dijeron que habían pasado la última semana elaborando una contraoferta, que discutieron con el enviado especial de EE.UU. para Ucrania, Keith Kellogg, en Kyiv el jueves y viernes.

Mike Waltz dijo en la Conferencia de Acción Política Conservadora que Trump era un pacificador. ‘Él va a poner fin a la guerra en Europa. Él va a poner fin a las guerras en Oriente Medio’ © AFP via Getty Images

Zelenskyy dijo en un discurso de medianoche el viernes que “hoy, equipos de Ucrania y Estados Unidos están trabajando en un acuerdo entre nuestros gobiernos. Este acuerdo puede agregar valor a nuestras relaciones, lo que más importa es que los detalles sean correctos para garantizar que realmente funcione”.

Un funcionario ucraniano de alto rango dijo: “Nunca hemos dicho que no queremos firmar [el acuerdo]. No entienden que el texto borrador no puede violar nuestra constitución y, de hecho, estamos ayudando a Trump a hacer un acuerdo real”.

El funcionario agregó que Kyiv estaba tratando de negociar un “acuerdo sólido que no viole nuestras leyes y constitución y que garantice las inversiones y la seguridad”.

Funcionarios con conocimiento de las negociaciones dijeron que EE.UU. había presentado una propuesta mejorada, pero que las dos partes estaban trabajando en varios puntos.

El rechazo de Zelenskyy al acuerdo original de EE.UU. y la subsiguiente guerra de palabras entre él y Trump en la última semana han planteado preocupaciones sobre la asociación estratégica entre las dos naciones y la futura asistencia estadounidense, de la cual Ucrania depende en gran medida para repeler los ataques de Rusia.

“Queremos ser productivos con los estadounidenses, no es nuestra elección discutir”, dijo el funcionario ucraniano.

Waltz dijo el viernes a su audiencia de conservadores fuera de Washington que EE.UU. tenía “una obligación” con el contribuyente estadounidense “de recuperar los cientos de miles de millones de dólares que se han invertido en esta guerra”, lo que provocó aplausos del público.

Agregó que Europa “a menudo” recupera sus contribuciones a Ucrania, por lo que EE.UU. también debería hacerlo.

“Aquí está la conclusión, el presidente Zelenskyy va a firmar ese acuerdo, y verán eso a muy corto plazo”, dijo Waltz. “Y eso es bueno para Ucrania. ¿Qué mejor podría tener Ucrania que estar en una asociación económica con los Estados Unidos?… ¿Qué mejor podría tener Ucrania que detener la matanza?”

Waltz también retrató a Trump como un pacificador. “Va a poner fin a la guerra en Europa. Va a poner fin a las guerras en Oriente Medio. Va a reinvertir a Estados Unidos y nuestro liderazgo en nuestro propio hemisferio, desde el Ártico hasta la frontera con Panamá”, dijo.

“Al final de todo esto, tendremos el Premio Nobel de la Paz junto al nombre de Donald J Trump”, agregó.

