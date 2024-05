Ucrania encabeza la lista de las cinco prioridades de defensa de los ministros de la UE

Los ministros de defensa de la Unión Europea acordaron cinco prioridades amplias para la defensa de Europa, incluido el apoyo a Ucrania. “El apoyo inquebrantable de la UE a Ucrania” es la primera prioridad mencionada en el anuncio de los estados miembros, que se acordó en una reunión de ministros de defensa en Bruselas el martes. “La UE utilizará todas las herramientas a su disposición”, dijo un comunicado de prensa. Entre estas herramientas se encuentra un fondo fuera de presupuesto llamado Facility Europea de la Paz, bajo el cual la UE ha prometido €5 mil millones ($5,4 mil millones) en ayuda militar a Ucrania. Sin embargo, los pagos están retenidos por Hungría. Cada estado miembro de la UE tiene derecho de veto sobre la legislación necesaria para comenzar los pagos. “Este retraso se puede medir en términos de vidas humanas”, dijo el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, el lunes, después de una reunión de ministros de exteriores de la UE. “Hemos acordado que la contribución húngara a la Facility Europea de la Paz no se utilizará para suministrar apoyo militar a Ucrania”. El gobierno holandés anunció el martes que liderará una iniciativa entre algunos países europeos para suministrar un sistema de misiles de defensa aérea Patriot a Ucrania. “Ucrania, por supuesto, aún está bajo ataque. Continúan los ataques aéreos”, dijo la ministra de Defensa holandesa, Kajsa Ollongren, a su llegada a la reunión de ministros de defensa. “Los sistemas Patriot son escasos en Europa y la OTAN, pero ahora estamos dando un paso adelante, por lo que suministraremos componentes de los sistemas Patriot”, afirmó. Un comunicado de prensa del Ministerio de Defensa holandés dijo “Holanda ha identificado qué países podrían ofrecer partes y municiones adicionales de Patriot” para entregar un sistema completo a Ucrania. No menciona qué países están involucrados. Jens Stoltenberg, secretario general de la alianza militar de la OTAN, dijo que la defensa aérea es la “necesidad más urgente”. Dijo que los países de la UE están “aumentando la entrega de municiones, sistemas de defensa aérea y, en particular, los más avanzados, los sistemas Patriot”. Stoltenberg participó en la reunión de ministros de defensa el martes. A continuación en la lista de prioridades de los ministros de defensa está fortalecer la capacidad industrial de la UE para producir armamentos y tecnologías defensivas. La declaración “destaca la necesidad vital de mejorar el acceso a financiación pública y privada” para la industria de defensa europea. En marzo, la Comisión Europea propuso un plan de €1,5 mil millones para fortalecer la industria de armamentos de Europa, para que esté mejor equipada para defenderse y armar a Ucrania. En tercer lugar en la lista está permitir a la UE misma hacer más en el ámbito de la seguridad y política de defensa, que es principalmente un asunto nacional. La UE señala a la misión naval ASPIDES de la UE, que tiene como objetivo proteger el transporte marítimo comercial de ataques de los milicianos hutíes que operan en el Mar Rojo. En cuarto lugar está fortalecer a la UE contra la guerra híbrida, como desinformación extranjera y ciberataques. En quinto lugar, los ministros de defensa quieren ver a la UE “fortalecer, profundizar y expandir” las asociaciones de defensa con organizaciones como la ONU y la OTAN. Los ministros también acordaron renovar las sanciones existentes contra el régimen de Bashar Al-Assad en Siria, extendiendo la fecha de vencimiento por otro año hasta el 1 de junio de 2025. Las sanciones afectan a 316 personas y 86 organizaciones.