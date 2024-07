Ucrania en un camino “irreversible” hacia la membresía

Los miembros de la OTAN han prometido su apoyo para un “camino irreversible” hacia la membresía futura para Ucrania, así como más ayuda. Aunque no se acordó un calendario formal para unirse a la alianza militar en una cumbre en Washington DC, los 32 miembros de la alianza militar dijeron que tenían un apoyo “inquebrantable” para el esfuerzo de guerra de Ucrania. La OTAN también ha anunciado una mayor integración con el Ejército ucraniano y los miembros han comprometido €40bn ($43.3bn, £33.7bn) en ayuda en el próximo año, incluidos aviones de combate F-16 y apoyo de defensa aérea. El Secretario General del bloque, Jens Stoltenberg, dijo: “El apoyo a Ucrania no es caridad, es de nuestro interés de seguridad propio.” La invasión en curso de Ucrania fue el punto principal en la agenda de la cumbre de la OTAN, y una declaración acordada por todos los miembros dijo que Rusia “sigue siendo la amenaza más significativa y directa” para la seguridad. El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, confirmó que aviones F-16 construidos por EE. UU. están en proceso de ser transferidos a Ucrania desde Dinamarca y los Países Bajos. Será la primera vez que Ucrania reciba estos aviones avanzados, algo que Kiev ha estado pidiendo desde hace mucho tiempo. El Sr. Blinken dijo en la cumbre que los aviones estarán en uso “este verano”. Los miembros de la OTAN acordaron establecer una nueva unidad para coordinar la ayuda militar y el entrenamiento para el ejército ucraniano como parte de medidas diseñadas para profundizar los lazos entre la alianza y Ucrania. La declaración conjunta dijo que estas medidas, junto con los compromisos de ayuda de los miembros individuales, “constituyen un puente hacia la membresía de Ucrania en la OTAN”. Se dijo que Ucrania ha logrado “avances concretos” en las “reformas democráticas, económicas y de seguridad” requeridas en los últimos meses, pero que una invitación formal de membresía solo se extenderá cuando se cumplan las condiciones. “A medida que Ucrania continúa con este trabajo vital, seguiremos apoyándola en su camino irreversible hacia una integración euroatlántica completa, incluida la membresía en la OTAN”, agregó la declaración. El Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fue invitado a la cumbre y tuvo reuniones con líderes mundiales, incluido su primer encuentro con Sir Keir Starmer desde que se convirtió en primer ministro del Reino Unido. Sir Keir le dijo a Zelensky que no habría “ningún cambio en el apoyo” para el esfuerzo de guerra de Ucrania a pesar de haber un nuevo gobierno en Londres. Zelensky también se reunió con políticos estadounidenses de los partidos Demócrata y Republicano, un movimiento diseñado para consolidar el apoyo bipartidista a Ucrania después de que una confrontación en el Congreso a principios de este año retrasara un gran paquete de ayuda militar durante varios meses. Los líderes de la OTAN esperaban que la cumbre de esta semana proporcionara una oportunidad para presentar un frente unido sobre Ucrania después de modestas ganancias rusas en el campo de batalla en los últimos meses. Sin embargo, puede haber cierta decepción en Kiev de que no hubiera una indicación clara pública sobre cuánto tiempo pasaría antes de que se ofreciera la membresía completa a Ucrania. La cumbre, que marcó el 75 aniversario de la fundación de la alianza, se llevó a cabo meses antes de una elección presidencial en Estados Unidos que podría ver el regreso de Donald Trump, un crítico de la OTAN, a la Casa Blanca. En respuesta a una pregunta de la BBC, Stoltenberg se negó a comentar si la política interna de EE. UU. podría afectar a la alianza. Dijo: “La OTAN es la alianza más exitosa de la historia porque hemos sabido mantenernos al margen de los debates políticos internos. Es importante para mí seguir haciendo lo que pueda para asegurar que eso siga siendo así.” El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, utilizó la cumbre para reafirmar su apoyo a Ucrania y pedir más inversión en defensa por parte de otros miembros que se han quedado rezagados en cuanto a gasto. Dijo que Rusia tiene una “disposición de guerra” en términos de producción de defensa con apoyo de Rusia, Corea del Norte e Irán, y los líderes “no pueden permitir que la alianza se quede atrás”. “Podemos y defenderemos cada pulgada del territorio de la OTAN”, añadió el presidente.