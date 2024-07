Ucrania dice que ha frustrado un complot ruso que hace eco de una serie de intentos de golpe de estado.

El servicio de seguridad de Ucrania dijo el lunes que había frustrado otro intento ruso de provocar disturbios públicos y luego usar la confusión resultante para derrocar al gobierno, describiendo una táctica familiar que Kyiv afirma ha sido empleada en una serie de intentos de golpe de estado en los últimos años. La agencia de inteligencia interna de Ucrania, el S.B.U., dijo que había descubierto un “grupo” de conspiradores a los que acusaba de planear provocar un motín, tomar el edificio del Parlamento y reemplazar al liderazgo militar y civil de la nación. Cuatro personas han sido arrestadas y acusadas, según las autoridades. A pesar de ofrecer pocos detalles sobre cómo un plan tan ambicioso podría haber tenido éxito, los funcionarios dijeron que era un recordatorio de que más de dos años después de lanzar una invasión a gran escala del país, el Kremlin seguía decidido a derrocar al gobierno del presidente Volodymyr Zelensky por cualquier medio. En el campo de batalla, Rusia continúa enviando decenas de miles de nuevos soldados al frente para reemplazar a los muertos con la esperanza de agotar al ejército de Ucrania y a los partidarios occidentales de Kyiv. Al mismo tiempo, el implacable bombardeo de la infraestructura crítica de Ucrania por parte de Rusia está diseñado, en parte, para estrangular la economía y socavar la capacidad del estado para funcionar. El Kremlin también ha estado dirigiendo campañas encubiertas dirigidas a desestabilizar el gobierno en Kyiv, según funcionarios ucranianos y occidentales, en algunos casos intentando fomentar el descontento con la desinformación. El plan esbozado por la agencia de inteligencia interna de Ucrania y los fiscales el lunes encajaba perfectamente en ese patrón. Se suponía que comenzaría con un motín, según funcionarios ucranianos. Los organizadores, descritos como agentes que trabajaban en nombre de Rusia, planeaban tener “una supuesta reunión pacífica en el centro de la capital”, dijo Artem Dekhtyarenko, portavoz del S.B.U. La mayoría de los que se reunieron estarían “en la oscuridad” sobre el plan, dijo. Una vez que hubiera varios miles de personas, dijo el Sr. Dekhtyarenko, los organizadores “planeaban difundir información sobre la agitación en Kyiv a través de recursos informativos nacionales y extranjeros”. “De esta manera, esperaban socavar la situación sociopolítica dentro de nuestro país, lo que jugaría a favor de Rusia”, dijo en un comunicado. Los acusados también planeaban utilizar el momento “para anunciar la destitución del liderazgo militar y político actual de Ucrania”, agregó, diciendo que esperaban “tomar” el edificio del Parlamento “y bloquear su trabajo”. Asaltar y luego asegurar edificios gubernamentales fuertemente vigilados probablemente habría sido un desafío, planteando interrogantes sobre la viabilidad del complot y qué tan avanzado estaba. Pero los funcionarios dijeron que más allá de los detalles, el complot tenía como objetivo crear una atmósfera de caos que pudiera socavar la confianza en el gobierno. El fiscal jefe de Ucrania dijo que cuatro hombres habían sido acusados y se les había notificado de ser sospechosos de traición, con dos de ellos en prisión preventiva antes del juicio como “precaución”. Siguiendo la política del estado, los nombres de los acusados no se hicieron públicos. La fiscalía dijo que el organizador era “el jefe de un sindicato público que ya tenía experiencia en participar en eventos provocativos sin éxito”. “Alquiló un salón en Kyiv que podía albergar a 2.000 personas, y también buscó guardias militares y armados de estructuras privadas para llevar a cabo la toma” del Parlamento, dijo la fiscalía. Sin conocer las identidades de los sospechosos, no fue posible contactar a abogados u otros representantes para hacer comentarios. Sin embargo, el complot tenía similitudes con una serie de otros intentos que los servicios de seguridad ucranianos han reportado desde incluso antes de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022. Por ejemplo, en noviembre de 2021, el Sr. Zelensky dijo en una conferencia de prensa que sus servicios de seguridad habían frustrado un complot para derrocar a su gobierno. Justo un mes antes de que el Kremlin ordenara la invasión a gran escala, el gobierno británico dijo que Moscú estaba desarrollando planes para orquestar un golpe de estado en Ucrania para instalar un líder prorruso. En ese momento, los funcionarios de inteligencia dijeron que estaban haciendo públicas sus preocupaciones sobre la intervención rusa en los asuntos internos de Ucrania para tratar de evitar una escalada. Eso no funcionó. Cuando las fuerzas rusas ingresaron a Ucrania en febrero de 2022, una de sus primeras misiones, según funcionarios ucranianos y occidentales, fue asesinar al Sr. Zelensky. Esos esfuerzos por decapitar su gobierno fallaron. Pero el Sr. Zelensky dijo a principios de este año que sus servicios de seguridad le habían informado de más de 10 intentos de asesinato desde entonces. En mayo, los servicios de seguridad de Ucrania arrestaron a dos coroneles ucranianos y los acusaron de participar en un elaborado plan para matar al presidente y otros altos dirigentes. El complot esbozado el lunes estaba en consonancia con una operación más amplia sobre la que advirtió el Sr. Zelensky en noviembre, cuando dijo que Moscú estaba intensificando su campaña clandestina para sembrar la discordia a través de la desinformación y las acciones encubiertas. La campaña había recibido el nombre en clave “Maidan 3”, según el Sr. Zelensky. Esa es una referencia a la plaza central en Kyiv que fue el lugar de protestas en 2004 y una revuelta de 2014 que llevó a la destitución del presidente prorruso, Viktor Yanukovych.