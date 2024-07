Ucrania dice que engañó a Rusia haciéndola atacar aviones falsos y sistemas de defensa aérea con misiles balísticos Iskander-M.

Ucrania dice que las fuerzas rusas fueron engañadas para atacar modelos falsos de objetivos militares. El comandante de la Fuerza Aérea Mykola Oleshchuk dijo que Rusia atacó los modelos con misiles Iskander-M. El Iskander-M es un misil balístico de corto alcance con un rango de hasta 500 km. Las fuerzas ucranianas dicen que engañaron a Rusia para atacar modelos falsos de aviones y sistemas de defensa aérea con misiles Iskander-M. Mykola Oleshchuk, el comandante de la Fuerza Aérea ucraniana, publicó sobre la táctica astuta en Telegram. Compartió imágenes que él afirmaba mostraban ataques enemigos recientes con Iskander-M en los modelos, que según él fueron colocados en un campo de aviación cerca de la ciudad de Kryvyi Rih en el centro de Ucrania y el área de Yuzhne, cerca del puerto del Mar Negro de Odesa. Dijo que las imágenes fueron capturadas por vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento rusos. “El personal de la Fuerza Aérea realizó con éxito medidas de defensa pasiva”, escribió Oleshchuk en la publicación. “¡Gracias a todos los que ayudan con modelos de alta calidad de aviones y sistemas de defensa aérea. El enemigo tiene menos ‘Iskanders’, y se entregarán más modelos”, agregó. No sería la primera vez que Ucrania ha utilizado objetivos militares “falsos” desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022. Las fuerzas ucranianas continúan utilizando señuelos increíblemente realistas, como se ve aquí, un sistema de radar AN/MPQ-64 Sentinel falso completamente funcional mecánicamente. Fotos y videos que circulan en las redes sociales en febrero mostraron lo que parecían ser versiones falsas muy realistas de radares y sistemas de defensa aérea. Rusia también ha utilizado tales tácticas en la guerra, pintando siluetas de buques de guerra en tierra para intentar engañar a Ucrania, dijo el Ministerio de Defensa del Reino Unido en una actualización sobre el conflicto en marzo. Business Insider se puso en contacto con la Fuerza Aérea ucraniana para obtener comentarios. Un lanzador de misiles Iskander-M ruso. El misil Iskander-M es un misil balístico ruso de corto alcance móvil por carretera con un alcance de hasta 500 km, según el Proyecto de Defensa de Misiles del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. El misil tiene un peso de lanzamiento de hasta casi 8,900 libras, y fue utilizado por primera vez en combate por las fuerzas rusas contra Georgia en 2008, según el Proyecto de Defensa de Misiles. Moscú ha afirmado que el misil no será igualado por los rivales occidentales hasta 2025. “Según los diseñadores, los estados extranjeros podrán crear su contraparte no antes de 2025”, dijo el Comandante en Jefe de las Fuerzas Terrestres rusas, el General del Ejército Oleg Salyukov. Leer el artículo original en Business Insider.