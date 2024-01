Ucrania derriba 15 de 35 drones kamikaze rusos en ataque nocturno en varias regiones ucranianas.

Ucrania logró destruir 15 de los 35 drones de ataque que Rusia lanzó en ocho regiones diferentes de Ucrania durante la noche del 30 de enero, anunció el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Facebook.

Los invasores atacaron a Ucrania con vehículos aéreos no tripulados (UAV) del tipo Shahed-136131.

Los drones rusos fueron destruidos sobre las óblasts ucranianas de Mykolaiv, Sumy, Cherkasy, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Járkov, Jersón y Kyiv.

El enemigo dirigió parte de su ataque con drones a lo largo de los territorios fronterizos, tratando de golpear la infraestructura de combustible y energía, así como instalaciones civiles y militares cerca del frente y la frontera con Rusia.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaron aviación, unidades de misiles antiaéreos y grupos de fuego móviles para repeler el ataque aéreo.

Los agresores rusos también atacaron a Ucrania con varios grupos de drones de ataque el 29 de enero. Una serie de explosiones se escucharon en Zmiyiv, óblast de Járkov, mientras que las defensas aéreas también se escucharon trabajando en el óblast de Kyiv.

