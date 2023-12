Ucrania convoca una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los ataques con misiles rusos

Ucrania y una coalición de otros países han presentado una solicitud para celebrar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU con respecto al masivo ataque de los rusos el 29 de diciembre, según el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba.

Él no reveló otros detalles.

“Ucrania, junto con tres docenas de Estados Miembros de la ONU, solicitó que la Presidencia ecuatoriana convoque una reunión urgente del UNSC para abordar el ataque de misiles y drones de Rusia contra Ucrania, que resultó en múltiples víctimas civiles y una gran destrucción de la infraestructura civil”, dijo el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Desde la noche del 28 de diciembre, Rusia atacó masivamente a Ucrania con drones, y desde la noche del 29 de diciembre con misiles. Se escucharon explosiones en muchas ciudades más grandes, como Kyiv y Dnipro, y en otras más pequeñas, como Konotop.

Como resultado del ataque ruso, murieron 31 personas y otras 160 resultaron heridas.

El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valerii Zaluzhnyi, dijo que las fuerzas de defensa aérea derribaron 87 misiles de crucero y 27 drones Shahed.

