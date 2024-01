Ucrania continuará operaciones en Crimea para degradar la logística rusa – Budanov

El jefe de Inteligencia de Defensa de Ucrania, Kyrylo Budanov, dijo al Financial Times el 19 de enero que Ucrania continuará llevando a cabo operaciones especiales en Crimea ocupada para sabotear la logística rusa.

Budanov enfatizó la necesidad de mantener la presión sobre Rusia, especialmente en Crimea, atacando desde el aire, utilizando drones de ataque naval y llevando a cabo operaciones especiales encubiertas.

El objetivo de tales misiones, agregó Budanov, es interrumpir la logística militar rusa en la península.

“Nuestras unidades ingresaron repetidamente a Crimea [en 2023]”, dijo, antes de prometer continuar audaces incursiones comando en la península ocupada.

A lo largo de la guerra, Ucrania ha llevado a cabo varias operaciones en Crimea, con muchos ataques exitosos, incluyendo la Flota del Mar Negro de Rusia y el Puente de Kerch que conecta la península con el territorio ruso.

