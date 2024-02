Ucrania busca infligir ‘pérdidas sistemáticas máximas’ a Rusia en 2024, afirma Zelenskyy

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo en su tradicional discurso vespertino el 6 de febrero que Ucrania debe infligir “pérdidas sistémicas máximas” a Rusia en 2024.

Fortalecer el escudo aéreo de Ucrania sigue siendo una estrategia clave y una de las principales tareas del país, agregó.

“Nuestra misión este año va más allá de simplemente reforzar nuestra defensa aérea y mejorar las capacidades de largo alcance de Ucrania; nuestro objetivo es infligir el máximo daño sistémico a Rusia”, declaró Zelenskyy.

Esto se aplica a los activos rusos congelados, en particular. “Estamos trabajando con nuestros socios con la mayor energía posible para asegurar una decisión sobre los activos rusos lo antes posible”, dijo Zelenskyy. “Todo debe ser confiscado y utilizado para defendernos contra el terror. Tomar represalias contra un terrorista es justo. Destruir terroristas es justo. Y hacer que el estado terrorista pague por sus atrocidades es justo”.

Ucrania planea alcanzar dos objetivos militares importantes en 2024: privar a Rusia de su superioridad en el cielo y perturbar sus operaciones ofensivas, dijo Zelenskyy el 12 de diciembre.

