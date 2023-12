Ucrania afirma que los suministros de conchas de baja calidad proporcionadas a Rusia por Corea del Norte están hiriendo a sus propias tropas y dañando la artillería.

Corea del Norte ha enviado a Rusia grandes cantidades de proyectiles de artillería.

Algunos son defectuosos, causando daños a las armas y lesionando a soldados rusos, dijo el ejército de Ucrania.

Expertos han cuestionado la calidad de la munición de Corea del Norte.

Rusia está utilizando proyectiles de artillería de baja calidad de Corea del Norte que a menudo son defectuosos y causan problemas en la línea del frente, afirmó el ejército de Ucrania.

En algunos casos, los proyectiles suministrados por Corea del Norte están dañando los cañones y morteros e incluso están lesionando a los soldados.

Es particularmente un problema en el grupo de fuerzas “Dnepr” que opera alrededor de la región sur de Kherson bajo el mando del General de División Mikhail Teplinsky, según informó el ejército de Ucrania.

Teplinsky, el comandante de las Fuerzas Aerotransportadas o VDV de Moscú, fue puesto recientemente a cargo del área, donde la lucha ha estado en curso en las últimas semanas.

Corea del Norte, uno de los pocos aliados internacionales de Rusia, ha enviado grandes cantidades de municiones. Un legislador surcoreano estimó que Pyongyang había enviado al menos un millón de proyectiles, según Politico.

El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, visitó Corea del Norte en agosto para pedir municiones en medio de informes de que las fuerzas rusas sufrían escasez.

El experto en defensa Trevor Taylor del Royal United Services Institute for Defence and Security Studies con sede en Londres anteriormente dijo a Politico que no estaba claro si la munición norcoreana era de calidad fiable.

“Corea del Norte tiene una economía de guerra, que nosotros no tenemos”, dijo Taylor. “Pero si la munición que están suministrando cumple con el estándar de fiabilidad y seguridad al que se adhieren los europeos es otra cuestión”.

Mientras tanto, también crece el temor a una escasez de proyectiles de artillería ucranianos a medida que la ayuda militar occidental muestra signos de debilidad.

Durante su contraofensiva en el verano, las fuerzas ucranianas estaban consumiendo rondas de artillería a una tasa de alrededor de 7,000 al día, según cifras del ministerio de defensa de Estonia.

El Instituto Kiel, que ha seguido la ayuda prometida y enviada a Ucrania, dijo en una actualización a principios de este mes que mientras que el nuevo paquete de ayuda de EE. UU. se retrasó hasta el próximo año, el compromiso de la UE de suministrar un millón de rondas de municiones se ha estancado.

La guerra de Israel con Hamas también podría desviar decenas de miles de rondas de artillería destinadas a Ucrania, informó Axios en octubre.

Lee el artículo original en Business Insider