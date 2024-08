Ucrania afirma que hundió un submarino ruso en Crimea.

La milicia de Ucrania dice haber atacado y destruido un submarino ruso mientras estaba anclado en un puerto en la península de Crimea ocupada. El Rostov-on-Don, un submarino de ataque de clase kilo lanzado en 2014, se hundió después de ser golpeado en un ataque con misiles en la ciudad portuaria de Sebastopol el viernes, dijo el personal general de Ucrania en un comunicado. Se informó que era uno de los cuatro submarinos operados por la flota del Mar Negro de Rusia capaz de lanzar misiles de crucero Kalibr. La defensa rusa no ha comentado. Funcionarios en Kiev dijeron que el ataque también destruyó cuatro sistemas de defensa aérea S-400 que protegían la península, que Rusia anexó ilegalmente en 2014. Los oficiales de inteligencia en el Reino Unido señalaron en septiembre pasado que el Rostov-on-Don “probablemente sufrió daños catastróficos” en un ataque con misiles mientras se sometía a mantenimiento en un astillero de Sebastopol. La milicia de Ucrania dijo que Rusia reparó posteriormente el buque y recientemente estaba probando sus capacidades cerca de Sebastopol. El buque valía $300 millones (£233 millones), agregaron. “La destrucción del Rostov-on-Don vuelve a demostrar que no hay un lugar seguro para la flota rusa en las aguas territoriales ucranianas del Mar Negro”, dijo el personal general en Kiev en un comunicado el sábado. Marca el último ataque a las fuerzas nav…

