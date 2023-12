Ucrania afirma haber derribado 3 cazas rusos Su-34, posiblemente utilizando un sistema de misiles Patriot suministrado por Occidente.

El caza bombardero Sukhoi Su-34 de la Fuerza Aérea Rusa.

Ucrania afirma haber derribado tres aviones de combate rusos Su-34.

Informes no confirmados sugirieron que Ucrania podría haber utilizado un sistema de misiles Patriot donado por Occidente.

Yurii Ihnat, portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, calificó la operación como “brillantemente planeada”.

Ucrania afirma haber derribado tres aviones de combate rusos Sukhoi Su-34 en el frente sur el viernes.

“Hoy, al mediodía, en el frente sur, destruimos tres aviones bombarderos rusos Su-34,” escribió Mykola Oleshchuk, comandante de la Fuerza Aérea de Ucrania, en Telegram.

Yurii Ihnat, portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, dijo a la televisión ucraniana que se trató de una “operación brillantemente planeada”.

Agregó que un éxito como este era raro, y que un avión de combate como el Su-34 “no había sido incluido en nuestras estadísticas positivas durante mucho tiempo”.

Rusia no comentó sobre los informes, pero algunos milbloggers reconocieron que había habido pérdidas, informó The Moscow Times.

Los informes no pudieron ser verificados de forma independiente.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, elogió a la unidad antiaérea de la región de Odesa por derribar los aviones rusos alrededor de Kherson, un área que ha experimentado un aumento en los enfrentamientos en los últimos meses, en su discurso nocturno, informó Reuters.

Rusia sigue ocupando grandes extensiones del lado este del río Dnipro después de retirarse en gran medida del lado oeste el año pasado.

Los analistas sugirieron que Ucrania podría haber utilizado un sistema de misiles Patriot, un arma suministrada por Occidente con un alcance de hasta 100 millas, que las fuerzas ucranianas podrían haber lanzado desde el lado oeste del río, informó Reuters.

Ucrania afirmó en mayo que utilizó un sistema de misiles Patriot para derribar cinco aviones rusos en cinco minutos.

Los Su-34, producidos por la empresa rusa Sukhoi, son una parte clave de la Fuerza Aérea Rusa. Se cree que cuestan millones de dólares, con Inhat afirmando que uno cuesta “al menos 50 millones de dólares”.

Oleshchuk dijo que Ucrania atacó a los aviones en venganza después de que las fuerzas ucranianas descubrieron los restos de un dron Shahed derribado por Rusia, con la frase “¡Muéranse, perras!” escrita en ruso.

The New Voice of Ukraine dijo que se cree que Rusia tenía 155 Su-34 antes de comenzar su invasión a Ucrania, de los cuales al menos 20 se reportaron como derribados.

Los informes del último ataque exitoso de Ucrania llegan después de que los Países Bajos confirmaran el viernes que entregarán 18 aviones de combate F-16 a Ucrania por primera vez.

Ucrania ha estado solicitando los aviones de combate a sus aliados occidentales durante mucho tiempo.

Lea el artículo original en Business Insider