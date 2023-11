Ucrania acusa al general ruso Sergey Kobylash por el mortal ataque con misiles en Uman.

El servicio de seguridad SBU de Ucrania ha presentado cargos contra el teniente general ruso Sergey Kobylash, a quien acusa de ordenar un ataque a un edificio de gran altura en la ciudad ucraniana de Uman en abril, anunció el servicio de prensa de la SBU el 28 de noviembre.

Kobylash es el comandante del grupo de aviación de largo alcance de la Fuerza Aérea Rusa, según la SBU.

Lea también: Documentando los ataques más mortales de Rusia contra civiles ucranianos

Después de recopilar pruebas, los agentes del orden encontraron que los militares rusos llevaron a cabo un ataque aéreo en la ciudad con dos misiles X-101 lanzados desde un bombardero pesado TU-95MS ruso.

“El oficial dio la orden de llevar a cabo ataques con misiles en un edificio residencial de varios pisos y un estacionamiento en Uman, Óblast de Cherkasy, el 28 de abril de este año”, dijo la SBU.

Kobylash ha estado involucrado en la guerra a gran escala contra Ucrania desde su inicio. También se piensa que ordenó el bombardeo de infraestructura civil en Siria y Georgia. Recibió el rango de general y la estrella de “Héroe de Rusia” por sus actividades.

Kobylash también fue el primer oficial militar ruso en ser declarado sospechoso por Ucrania en enero por su presunta participación en ataques contra infraestructura civil.

Lea también:

La SBU ha presentado ahora nuevos cargos contra el general ruso bajo la Parte 2 del Artículo 28 y la Parte 2 del Artículo 438 del Código Penal de Ucrania: violación de las leyes y costumbres de la guerra, combinada con asesinato premeditado.

El 28 de abril, Rusia llevó a cabo un ataque masivo en toda Ucrania, lanzando un ataque con misiles a un edificio de gran altura en Uman. Veintitrés personas murieron, incluidos seis niños. Se informó de nueve personas heridas. Siete edificios vecinos, seis negocios y 70 autos también resultaron gravemente dañados.

¡Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. Apóyanos con una donación única o conviértete en Patrocinador!

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine