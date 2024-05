UAW desafía votación sindical de Mercedes-Benz, solicita nueva elección a la NLRB

Los miembros y partidarios del Sindicato de Trabajadores Automotores Unidos (UAW) en una línea de piquete afuera de la planta de ZF Chassis Systems en Tuscaloosa, Alabama, EE. UU., el miércoles 20 de septiembre de 2023.

DETROIT – El sindicato de Trabajadores Automotores Unidos está desafiando los resultados de la votación de organización de la semana pasada de los trabajadores de Mercedes-Benz en Alabama, en la que los trabajadores votaron en contra de la representación sindical, y está pidiendo a los funcionarios federales que ordenen una nueva elección.

Entre una docena de reclamos, el sindicato de Detroit alega que el fabricante de automóviles alemán despidió a cuatro trabajadores a favor del sindicato, obligó a los trabajadores a asistir a reuniones anti-sindicales e interfirió con la capacidad de los trabajadores para abogar por el sindicato.

La organización sindical fracasó en la planta de Alabama con el 56% de los votos, o 2,642 trabajadores, emitiendo votos en contra de la UAW, según la Junta Nacional de Relaciones Laborales, que supervisó la elección. Más del 90% de los 5,075 trabajadores elegibles de Mercedes-Benz votaron en la elección.

“Todo lo que estos trabajadores querían era una oportunidad justa para tener una voz en el trabajo y un decir en sus condiciones de trabajo”, dijo la UAW en un comunicado. “Y eso es lo que estamos pidiendo aquí. Hagamos una votación en Mercedes en Alabama donde la empresa no pueda despedir a las personas, no pueda intimidar a las personas y no pueda infringir la ley y su propio código corporativo, y dejemos que los trabajadores decidan”.

La Junta Nacional de Relaciones Laborales confirmó el viernes por la tarde que su oficina con sede en Atlanta recibió las objeciones de la UAW a la elección. El viernes fue el último día en que el sindicato pudo presentar objeciones y desafiar la elección.

Mercedes-Benz en un comunicado el viernes dijo que los funcionarios de la empresa “trabajaron con la NLRB para cumplir con sus pautas y seguiremos haciéndolo” a través del proceso de objeción. El fabricante de automóviles dijo que “sinceramente esperaba que la UAW respetara la decisión de nuestros miembros del equipo”.

La NLRB dijo que su director regional revisará las alegaciones de la UAW sobre una elección injusta. Si encuentra que las objeciones plantean problemas sustanciales y materiales de hecho que podrían resolverse mejor mediante una audiencia, ordenará una audiencia. Si después de la audiencia, encuentra que la conducta del empleador afectó la elección, puede ordenar una nueva elección.

La agencia también reconfirmó que está procesando e investigando cargos de prácticas laborales injustas presentadas por la UAW contra fabricantes de automóviles, incluidos seis cargos de prácticas laborales injustas contra Mercedes-Benz desde marzo.

Después de que se anunciaron los resultados, el presidente de la UAW, Shawn Fain, acusó a la empresa de llevar a cabo una campaña anti-sindical, incluido un “comportamiento ilegal flagrante”, pero se negó a discutir los planes potenciales del sindicato para impugnar los resultados.

El presidente de Trabajadores Automotores Unidos, Shawn Fain, durante una transmisión en línea actualizando a los miembros del sindicato sobre las negociaciones con los fabricantes de automóviles de Detroit el 6 de octubre de 2023.

Fain dijo el 17 de mayo que el sindicato continuaría avanzando con sus cargos contra Mercedes-Benz, que alegan que Mercedes-Benz ha “sancionado a empleados por discutir la sindicalización en el trabajo, prohibido la distribución de materiales y parafernalia sindical, vigilado a los empleados, despedido a partidarios del sindicato, obligado a los empleados a asistir a reuniones de audiencia cautiva y hecho declaraciones sugiriendo que la actividad sindical es inútil”, dijo previamente la NLRB.

Los resultados de Alabama fueron un golpe para los esfuerzos de organización de la UAW un mes después de que ganara una campaña de organización de aproximadamente 4,330 trabajadores de la planta de Volkswagen en Tennessee.

Se esperaba que la votación de Mercedes-Benz fuera más desafiante para el sindicato que la votación en la planta de Volkswagen en Tennessee, donde el sindicato ya había establecido una presencia después de dos intentos de organización fallidos en la última década y donde enfrentó menos oposición por parte del fabricante de automóviles.

