Twitch está ofreciendo suscripciones gratuitas de Apple TV Plus para ayudarte a ponerte al día con Severance

Si has pasado tanto tiempo viendo Twitch que estás atrasado en algunas de las mejores series de Apple TV Plus, entonces esta nueva oferta de la plataforma de streaming propiedad de Amazon podría ser justo lo que necesitas.

Twitch está ofreciendo tres meses de Apple TV Plus para cualquier persona que se suscriba o regale una suscripción a un streamer.

Esto significa que cualquiera que disfrutes viendo en Twitch, tu suscripción a ellos puede darte acceso gratuito a un servicio que de otra manera te costaría $9.99 al mes.

¡Obtén una suscripción a Apple TV+ con tu próxima sub! ¡Cualquier nueva sub o sub regalada del 30 de julio a las 12 PM PT al 19 de agosto a las 12:00 PM PT te da tres meses de Apple TV+! Haz clic abajo para obtener más información, se aplican términos. https://t.co/mANlUbecJ1 pic.twitter.com/WwN61T4XXe 26 de julio de 2024

Cómo obtener Apple TV Plus gratis con Twitch

Según el blog de Twitch, tendrás que suscribirte o regalar una sub a un streamer del 30 de julio a las 12 PM PT hasta el 19 de agosto a las 12 PM PT.

Una vez te hayas suscrito o regalado la sub, recibirás un código en tu página de Inventario de Drops & Rewards, pero vale la pena mencionar que las Subs Prime (subs incluidas con la propia suite de beneficios de Amazon) no son elegibles.

El código también solo es utilizable para aquellos que actualmente no estén suscritos, pero eso significa que tendrás la oportunidad de poner al día series como Silo, Palm Royale, Slow Horses y Ted Lasso.

Y bueno, si te gusta, es posible que quieras suscribirte por tu cuenta a tiempo para la segunda temporada de Severance, ahora programada para enero de 2025. De hecho, será uno de los programas de televisión más caros de todos los tiempos.

iMore ofrece consejos acertados y orientación de nuestro equipo de expertos, con décadas de experiencia en dispositivos Apple en los que respaldarse. ¡Obtén más información con iMore!

More from iMore