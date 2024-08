Twitch aumenta los precios de sus suscripciones mientras intenta recuperar las tarifas de la App Store de Apple de los clientes

“

Tras un aumento de precio de suscripción de $1 en julio, Twitch está listo para aumentar nuevamente los precios, pero esta vez, solo si te registras utilizando una de las aplicaciones móviles de la compañía. Y sí, eso incluye la aplicación de iPhone.

El cambio verá un aumento en el precio de una nueva suscripción de Nivel 1 a partir del 1 de octubre, mientras que los precios de las suscripciones de regalo también aumentarán. Los fans de Twitch en más de 40 países se verán afectados, con la compañía enviando correos electrónicos para confirmar la medida.

En términos de precios, esto significa que una suscripción de Twitch aumentará en $2, un aumento del 33%. ¿Por qué esto solo sucede cuando las suscripciones se pagan a través de aplicaciones móviles, podrías preguntar? Probablemente tenga algo que ver con la comisión que Apple obtiene de su App Store.

Los clientes pagan por el corte de Apple

Aunque Twitch no ha confirmado por qué los precios están aumentando, muchas personas han hecho la conexión entre el aumento y el 30% que Apple se queda de las tarifas de suscripción manejadas a través de su sistema de pagos de App Store. El aumento de precio fue reportado por primera vez por Dexerto.

Esto, por supuesto, significa que Twitch está trasladando el corte de Apple a los clientes, obligándolos a pagar más para asegurarse de que la empresa de streaming no pierda en su línea de fondo. La solución para aquellos que no quieren seguir ese camino es pagar sus suscripciones a través del sitio web de Twitch, por supuesto, pero eso puede no ser viable para todos.

“A partir del 1 de octubre, estamos aumentando los precios de nuevas suscripciones de Nivel 1 y suscripciones de regalo en la aplicación móvil en más de 40 países”, confirmó supuestamente el streamer en una publicación en la red X. “Estamos notificando a streamers y suscriptores en estos países a través de correo electrónico.”

Más de iMore

¡iMore ofrece consejos acertados y orientación de nuestro equipo de expertos, con décadas de experiencia en dispositivos de Apple para respaldar! ¡Aprende más con iMore!

“