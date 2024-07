tvOS 18 sugiere la presencia de HomePod con pantalla táctil.

Ha habido múltiples rumores sobre el trabajo de Apple en diversos dispositivos híbridos de Apple TV y HomePod con una pantalla táctil en los últimos años, y nuevos hallazgos en la actualización de tvOS 18 sugieren aún más el desarrollo que Apple está realizando en el espacio del hogar.

Se encontró supuestamente una interfaz táctil única enterrada en tvOS 18 beta 3 por 9to5Mac, y el hallazgo es realmente relevante para el ‌HomePod‌ porque el software del ‌HomePod‌ es una derivación del software de tvOS. La interfaz se llama “PlasterBoard” internamente, y PlasterBoard está en línea con la nomenclatura de otras interfaces de Apple, que incluyen SpringBoard para iOS y iPadOS, PineBoard para tvOS, SoundBoard para ‌HomePod‌, y SurfBoard para visionOS. La interfaz parece presentar solo una Pantalla de Bloqueo con un teclado táctil para ingresar contraseñas por el momento, con poco más descubierto al respecto.

El ‌Apple TV‌ no incluye una opción para bloquearlo con un código de acceso, al igual que el ‌HomePod‌ porque, a día de hoy, el ‌HomePod‌ solo admite simples gestos de control. El diseño que se encontró en la beta se asemeja estrechamente al teclado en pantalla que se ve en un iPhone o un iPad.

Los rumores han sugerido que Apple está trabajando en varios dispositivos de control para el hogar, y la mezcla de rumores que hemos escuchado indica que se están explorando múltiples caminos de desarrollo y prototipos. Ha habido rumores de un simple ‌HomePod‌ con una pantalla táctil en la parte superior, un dispositivo híbrido ‌HomePod‌ y Apple TV con una cámara, un ‌HomePod‌ con pantalla y cámara, y una especie de combo entre iPad/HomePod que funcione como un centro de control doméstico centralizado.

Un ‌HomePod‌ estándar con una pantalla LED táctil en la parte superior del dispositivo podría ser potencialmente el primer combo de HomePod y pantalla que veamos. El analista de Apple, Ming-Chi Kuo, dijo que un HomePod con pantalla de 7 pulgadas se lanzará en algún momento de 2024, y ha habido imágenes de prototipos filtradas.

La semana pasada, MacRumors encontró código haciendo referencia a un dispositivo “Accesorio para el Hogar” con un identificador HomeAccessory17,1. Ningún dispositivo ‌HomePod‌ actual o ‌Apple TV‌ utiliza el identificador HomeAccessory, pero es similar al identificador AudioAccessory que utiliza internamente Apple para el ‌HomePod‌. Según el numeración, este próximo dispositivo está equipado con el mismo chip A18 que esperamos ver en la alineación del iPhone 16.

