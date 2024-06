Tus fotografías sobre el tema de ‘sombras’

Le pedimos a nuestros lectores que enviaran sus mejores fotos sobre el tema de “sombras”. Aquí hay una selección de las fotografías que recibimos de todo el mundo.

Mike Finn: “Un encuentro inesperado con un cernícalo menor en Portugal.”

Jane Luetkens: “Hace más de 50 años, mi padre me regaló esta marioneta de sombras indonesias. Recientemente, me sorprendió la cantidad de decoración colorida y detallada.”

Marylise Vigneau: “En una azotea, un grupo de chicas jóvenes juegan con sus propias sombras [en La Habana, Cuba]. En el fondo, se puede ver el humo negro producido por la central eléctrica cercana. La mayor tiene 14 años, pero todas sueñan desde ya con dejar la isla. Será crucial en los próximos años convencer a la juventud de quedarse y contribuir al futuro de Cuba.”

Deborah O’Donoghue: “Sombras de peregrinos en el Camino de Santiago.”

Verna Evans: “Mientras bajaba las escaleras de un puente, mi sombra parecía subir para encontrarse conmigo.”

Neil Marsden: “¡Detrás de ti! En el muelle de Hastings, este personaje sombrío se acerca sigilosamente a su próxima víctima desprevenida.”

Andrew Aughton: “Mi hija de nueve años, Esther, añadiendo sus propias sombras al sol poniente en la playa de Arnside, hace 10 años.”

Úna White: “Caminando en los bosques de Ashridge con mi amiga, notamos estos encantadores patrones de sombras de hojas en un tronco de árbol y pensamos que harían una foto preciosa. La he procesado en blanco y negro para resaltar espero la simplicidad de la composición y también para intentar dar más definición a las hojas y las líneas de la corteza del árbol.”

Louise Moon: “En un día soleado y brillante, noté cómo la cesta de la colada proyectaba sombras interesantes.”

Michael Gal: “Mientras desayunaba bajo el fuerte sol matutino de Sídney, noté las sombras pronunciadas que se formaban. Elegí varios utensilios de cocina para crear efectos dramáticos, y esta fue una de ellas.”

Hassan Bagheri: “La fachada ondulada de este centro de artes escénicas en Providence, Rhode Island, crea patrones de luz y sombra que recuerdan a la música que se interpreta dentro del edificio.”

Evelyn Oakley: “Sombra matutina de flores del desierto en el Parque Estatal de Dunas de Arena Coral Rosa en Utah.”

Will Hulbert: “Libélula descansando en un día soleado, proyectando una sombra en la hoja debajo.”

Andreas Pantelides: “El título de esta fotografía es El Gran Dios Pan, y fue inspirada por el folklore de nuestros paisajes y un cuento corto del mismo nombre de Arthur Machen.”

Renata Gusciora: “Siempre me quedo fascinada por el juego de luz y sombra en la selva. No importa cuántas veces siga el mismo camino, el baile de luz y sombra me hace detenerme para capturar el momento efímero.”

Karen Faiers: “Tan grande y a la vez tan pequeño. Volviendo a casa después de cuatro años, Aeropuerto de Christchurch, Nueva Zelanda.”

Paul Wilkinson: “Sombras de personas y un perro capturadas en el muro del paseo marítimo mientras el sol se ponía en la Isla de Wight.”